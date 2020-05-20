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Госдеп США расценивает слова Зеленского о разговорах Байдена и Порошенко как вмешательство в американские выборы – СМИ

По информации "Европейской правды", Госдепартамент США выразил украинским властям обеспокоенность из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о расследовании переговоров между президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом.

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В Госдепе считают, что скандал с публикацией "пленок Деркача" имеет "российские корни"
В Госдепе считают, что скандал с публикацией "пленок Деркача" имеет "российские корни"
Фото: depositphotos.com

Госдепартамент США предостерег украинские власти от вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом "Европейской правде" сообщили несколько независимых друг от друга источников.

Издание отмечает, что таким образом официальный Вашингтон отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении провести расследование относительно переговоров между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом, который в 2020 году будет кандидатом в президенты от Демократической партии Соединенных Штатов.

"Госдеп связался с МИД Украины и очень настойчиво выразил рекомендацию, чтобы Украина воздержалась от влияния и вмешательства в предвыборную кампанию в США. Есть надежда, что это будет услышано", – заявил один из собеседников издания.

Кроме того, источники ЕП заявили, что представители Госдепартамента общались и с народными депутатами, "отреагировав на информацию о возможности создания парламентской временной следственной комиссии по этому поводу".

"По утверждению одного из источников, в Госдепе считают, что этот скандал имеет "российские корни", – пишет "Европейская правда".

Внефракционный украинский нардеп Андрей Деркач опубликовал записи разговоров Порошенко и Байдена 19 мая. Депутат среди прочего утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что в 2016 году госсекретарь США Джон Керри "вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на [отца и сына] Байденов".

Офис генерального прокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту публикации аудиозаписей. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и Штатами.

Конфликт между Байденом и Шокиным продолжается с 2016 года. Так, Байден признался, что в 2016 году требовал уволить Шокина, в противном случае Вашингтон не предоставил бы Киеву кредитные гарантии на $1 млрд.

Теги: Россия, США, Петр Порошенко, Украина, выборы, Джон Керри, Джо Байден, МИД Украины, Госдепартамент США, Андрей Деркач, Владимир Зеленский, выборы президента США 2020
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