Печерский суд обязал Офис генпрокурора начать расследование в отношении Байдена

Печерский райсуд Киева по жалобе адвоката Александра Телешецкого, представляющего интересы бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, обязал Офис генпрокурора Украины начать досудебное расследование по факту возможного вмешательства экс-вице-президента США Джо Байдена в деятельность сотрудника правоохранительного органа.

Шокин считает, что Байден (на фото) вмешивался в его деятельность Фото: EPA

Судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк обязал Офис генерального прокурора Украины начать досудебное расследование по факту возможного вмешательства в работу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Определение, принятое судом 21 апреля, было опубликовано в Едином реестре судебных решений 12 мая.

Решение было принято по жалобе адвоката Александра Телешецкого, представляющего интересы Шокина, на "бездеятельность Офиса генпрокурора".

Кроме того, Вовк постановил, чтобы в производстве было указано, что во вмешательстве в деятельность Шокина подозревается бывший вице-президент США Джо Байден, а не неустановленный гражданин США.

Имена Шокина и Байдена в определении суда не указаны, но в феврале 2020 года Печерский суд принял аналогичное решение в отношении Государственного бюро расследований – тогда Телешецкий подтвердил, что речь идет об указанных лицах.

Шокин был генпрокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016-го. С 2017 года он пытается восстановиться в должности, утверждая, что его увольнение было незаконным и что по закону "у него еще два года и четыре месяца полномочий".

В январе 2018 года Байден рассказал, что в обмен на кредитные гарантии от США требовал от президента и премьера Украины уволить генпрокурора Шокина. "И тот сукин сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли", – отметил бывший вице-президент США. Шокин ответил, что заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

Скандал с увольнением Шокина и ролью в ней Байдена в США использовали республиканцы во время процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, указывая на якобы незаконную деятельность бывшего вице-президента.

Причиной инициативы запуска процедуры импичмента Трампа в американском Конгрессе стала история с сыном Джо Байдена Хантером, который работал в совете директоров украинской компании Burisma. После смены власти в Украине в 2014 году Генеральная прокуратура Украины расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля 2019 года телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело компании Burisma. Позже новоназначенный глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что дело Burisma пересмотрят.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. Вечером 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Сейчас активизация дел против Байдена также выгодна Трампу: бывший вице-президент и нынешний президент США – главные соперники на выборах главы государства, которые должны состояться в ноябре 2020 года.