Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Блумберг готов выделить на поддержку Байдена $250 млн

Американский миллиардер Майк Блумберг ищет варианты наиболее эффективной поддержки на выборах президента США в 2020 году кандидата от Демократической партии Джо Байдена, сообщает телеканал CNBC.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байден по данным соцопроса пока опережает Трампа
Байден по данным соцопроса пока опережает Трампа
Фото: ЕРА

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майк Блумберг рассматривает возможность значительного увеличения расходов на поддержку кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена. Об этом 15 мая сообщил телеканал CNBC.

Финансовая помощь Блумберга может составить $250 млн.

"Как сказал Майк, он поддерживает экс-вице-президента в противостоянии с [действующим президентом] Дональдом Трампом. В настоящее время мы ищем, как лучше всего поддержать Байдена, а также победу демократов на выборах в ноябре", – прокомментировал информацию представитель Блумберга.

Телеканал отмечает, что по данным последнего соцопроса, Байден опережает Трампа в поддержке избирателями почти на 5 процентных пунктов.

Блумберг также боролся за право стать кандидатом на пост президента США от демократов, однако в марте объявил о завершении кампании после провала на праймериз Демократической партии.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Основная борьба за Белый дом традиционно ведется между кандидатами от двух крупнейших политических сил Штатов: Демократической и Республиканской партий. Демократов почти наверняка будет представлять Байден (все его соперники уже выбыли из гонки), республиканцев – Трамп.

Теги: США, Джо Байден, Белый дом, Дональд Трамп, финансовая помощь, Майкл Блумберг
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS