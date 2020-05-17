Блумберг готов выделить на поддержку Байдена $250 млн

Американский миллиардер Майк Блумберг ищет варианты наиболее эффективной поддержки на выборах президента США в 2020 году кандидата от Демократической партии Джо Байдена, сообщает телеканал CNBC.

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майк Блумберг рассматривает возможность значительного увеличения расходов на поддержку кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена. Об этом 15 мая сообщил телеканал CNBC.

Финансовая помощь Блумберга может составить $250 млн.

"Как сказал Майк, он поддерживает экс-вице-президента в противостоянии с [действующим президентом] Дональдом Трампом. В настоящее время мы ищем, как лучше всего поддержать Байдена, а также победу демократов на выборах в ноябре", – прокомментировал информацию представитель Блумберга.

Телеканал отмечает, что по данным последнего соцопроса, Байден опережает Трампа в поддержке избирателями почти на 5 процентных пунктов.

Блумберг также боролся за право стать кандидатом на пост президента США от демократов, однако в марте объявил о завершении кампании после провала на праймериз Демократической партии.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Основная борьба за Белый дом традиционно ведется между кандидатами от двух крупнейших политических сил Штатов: Демократической и Республиканской партий. Демократов почти наверняка будет представлять Байден (все его соперники уже выбыли из гонки), республиканцев – Трамп.