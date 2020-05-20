"Верхушка айсберга" и "дырка от бублика". Джулиани и представитель Байдена прокомментировали "пленки Деркача"

После обнародования украинским нардепом Андреем Деркачом фрагментов разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена разгорелся скандал. Руди Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, считает, что Байден использовал свой пост в личных интересах. В команде Байдена полагают, что за публикацией записей стоит Россия.

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани назвал "верхушкой айсберга" фрагменты записей переговоров, которые 19 мая обнародовал в Киеве внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач.

В комментарии The Washington Post Джулиани призвал обратить внимание на содержание бесед бывшего вице-президента Штатов Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко. По мнению юриста, Байден использовал свой высокий пост в личных интересах.

Джулиани не ответил на вопрос издания, знал ли он о "пленках Деркача" до их обнародования. Кроме того, на записях ни разу не упоминаются компания Burisma и сын Байдена Хантер. Адвокат Трампа не раз говорил, что экс-вице-президент в 2016 году добивался снятия украинского генпрокурора Виктора Шокина, чтобы прекратить следствие по делу Burisma.

В кампании Байдена, который баллотируется в президенты от Демократической партии, считают, что за появлением записей стоит Россия. Контролируемая Кремлем пропагандистская сеть RT активно продвигает содержание пленок, а Деркач тесно связан с Россией, отмечают в окружении экс-вице-президента.

Представитель Байдена Эндрю Бейтс сказал The Washington Post, что записи были подвергнуты сильному редактированию, но даже в таком виде они – "не более чем дырка от бублика".

Деркач опубликовал записи разговоров Порошенко и Байдена 19 мая. Депутат среди прочего утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что в 2016 году госсекретарь США Джон Керри "вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на [отца и сына] Байденов". По словам депутата, он получил записи от журналистов-расследователей, которые говорили, что Порошенко якобы лично записывал беседы.

Офис генерального прокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту публикации аудиозаписей. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и Штатами.

Конфликт между Байденом и Шокиным продолжается с 2016 года. Так, Байден признался, что в 2016 году требовал уволить Шокина, в противном случае Вашингтон не предоставил бы Киеву кредитные гарантии на $1 млрд.

Преемник Шокина на посту генпрокурора Юрий Луценко намекал, что отставка Шокина была связана с уголовным производством, в котором фигурировал сын Джо Байдена Хантер.

Этим делом занималась Генпрокуратура Украины; в нем содержались материалы о том, что члены совета директоров украинской компании Burisma, в том числе Хантер Байден, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. Байден заявлял, что нет даже "крошечного доказательства", что его сын, работая в Burisma, совершал какие-то правонарушения.