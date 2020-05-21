Американский авианосец, на котором произошла вспышка COVID-19, снова вышел в море

Авианосец USS Theodore Roosevelt, который почти два месяца находился на базе в порту Гуама из-за вспышки коронавируса на борту, вернулся в море. Об этом сообщила пресс-служба военно-морских сил США.
С 21 мая корабль находится в Филиппинском море и служит базой для квалификационных полетов авиакрыла.
"После временного перемещения почти 4000 моряков на берег и дезинфекции всего корабля – от носа до кормы, необходимое для управления авианосцем количество членов экипажа вернулось из карантина с соблюдением строгих критериев возврата к службе", – сказано в сообщении.
Как пояснил новый капитан авианосца Карлос Сардиелло, для обеспечения квалификационных полетов не требуется присутствие на борту всех членов экипажа; кроме того, сокращение штатной численности поможет в соблюдении социальной дистанции.
Theodore Roosevelt прибыл на Гуам 27 марта. Тогдашний капитан Бретт Крозье сообщил о вспышке коронавирусной инфекции на борту. В письме, которое стало достоянием прессы, он требовал немедленной эвакуации всего экипажа. "Мы сейчас не на войне. Морякам не нужно погибать", – написал Крозье. СМИ выяснили, что сам он тоже заразился.
Главнокомандующий военно-морскими силами страны Томас Модли уволил Крозье, заявив, что депеша не была направлена по защищенным военным каналам и потому капитан виновен в утечке. Вскоре Модли сам подал в отставку.
20 апреля стало известно, что по меньшей мере у 672 членов команды из почти 4800 обнаружен коронавирус. Один моряк скончался.