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Американский авианосец, на котором произошла вспышка COVID-19, снова вышел в море

В конце марта из-за вспышки коронавируса на борту авианосец USS Theodore Roosevelt в экстренном порядке направили в порт Гуама. После дезинфекции корабль вернулся для выполнения миссии в Филиппинском море.

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USS Theodore Roosevelt снова вышел в море после двухмесячной карантинной стоянки
USS Theodore Roosevelt снова вышел в море после двухмесячной карантинной стоянки
Фото: navy.mil

Авианосец USS Theodore Roosevelt, который почти два месяца находился на базе в порту Гуама из-за вспышки коронавируса на борту, вернулся в море. Об этом сообщила пресс-служба военно-морских сил США.

С 21 мая корабль находится в Филиппинском море и служит базой для квалификационных полетов авиакрыла.

"После временного перемещения почти 4000 моряков на берег и дезинфекции всего корабля – от носа до кормы, необходимое для управления авианосцем количество членов экипажа вернулось из карантина с соблюдением строгих критериев возврата к службе", – сказано в сообщении.

Как пояснил новый капитан авианосца Карлос Сардиелло, для обеспечения квалификационных полетов не требуется присутствие на борту всех членов экипажа; кроме того, сокращение штатной численности поможет в соблюдении социальной дистанции.

Theodore Roosevelt прибыл на Гуам 27 марта. Тогдашний капитан Бретт Крозье сообщил о вспышке коронавирусной инфекции на борту. В письме, которое стало достоянием прессы, он требовал немедленной эвакуации всего экипажа. "Мы сейчас не на войне. Морякам не нужно погибать", – написал Крозье. СМИ выяснили, что сам он тоже заразился.

Главнокомандующий военно-морскими силами страны Томас Модли уволил Крозье, заявив, что депеша не была направлена по защищенным военным каналам и потому капитан виновен в утечке. Вскоре Модли сам подал в отставку.

20 апреля стало известно, что по меньшей мере у 672 членов команды из почти 4800 обнаружен коронавирус. Один моряк скончался.

Теги: США, карантин, авианосец, остров Гуам, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, дезинфекция
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