Google опубликовал список запрещенных тем о коронавирусе на YouTube

В YouTube запрещено публиковать ложную информацию о способе передачи коронавирусной инфекции, ее лечении, профилактике и диагностике, правила опубликованы на сайте Google.support.

После трех предупреждений на YouTube канал будут закрывать Фото: depositphotos.com

Компания Google опубликовала правила, согласно которым запрещается распространять на видеохостинге YouTube недостоверную медицинскую информацию о коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 20 мая сообщили на сайте Google.support.

"Контент с ложной медицинской информацией, противоречащий официальным сведениям о COVID-19, которые распространяет Всемирная организация здравоохранения и местные органы здравоохранения, запрещен на YouTube", – говорится в заявлении.

В частности, в YouTube запрещено публиковать ложную информацию о способе передачи коронавирусной инфекции, ее лечении, профилактике и диагностике:

Утверждения, что COVID-19 не существует или что люди не умирают от этой болезни.

Контент, который поощряет использовать самодельные лекарства, молитвы или обряды вместо обращения к врачу.

Контент, в котором утверждается о наличии вакцины против коронавируса или лекарств, которые предотвращают инфицирование коронавирусной инфекцией.

Другой контент, в котором людей призывают не обращаться за медицинской помощью или не консультироваться с профессиональными медицинскими работниками .

Контент, в котором утверждается, что болезнь COVID-19 не вызывается вирусной инфекцией, не является заразной, не распространяется в определенных типах климата или географических регионах или что определенные лица или группы лиц имеют гарантированный иммунитет к этому вирусу.

Контент, который отрицает эффективность указаний ВОЗ или местных органов здравоохранения относительно физического дистанцирования и самоизоляции с целью уменьшить распространение COVID-19.

В Google сообщили, что если контент на YouTube нарушает эти правила, то его удаляют и отправляют соответствующее электронное письмо. Если пользователь впервые нарушил правила сообщества, то он получит предупреждение. После трех предупреждений канал закроют.

Правила могут меняться в зависимости от решений мировых и местных органов здравоохранения, отметили в компании.