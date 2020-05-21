Google опубликовал список запрещенных тем о коронавирусе на YouTube

Компания Google опубликовала правила, согласно которым запрещается распространять на видеохостинге YouTube недостоверную медицинскую информацию о коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 20 мая сообщили на сайте Google.support.
"Контент с ложной медицинской информацией, противоречащий официальным сведениям о COVID-19, которые распространяет Всемирная организация здравоохранения и местные органы здравоохранения, запрещен на YouTube", – говорится в заявлении.
В частности, в YouTube запрещено публиковать ложную информацию о способе передачи коронавирусной инфекции, ее лечении, профилактике и диагностике:
В Google сообщили, что если контент на YouTube нарушает эти правила, то его удаляют и отправляют соответствующее электронное письмо. Если пользователь впервые нарушил правила сообщества, то он получит предупреждение. После трех предупреждений канал закроют.
Правила могут меняться в зависимости от решений мировых и местных органов здравоохранения, отметили в компании.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 5 млн человек, из них более 328,5 тыс. умерли, а 1,9 млн вылечились.