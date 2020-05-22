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От COVID-19 во всем мире умерло свыше 330 тыс. человек

США, Россия и Бразилия являются мировыми лидерами по масштабам распространения коронавирусной болезни.

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На четвертом месте по распространению заболевания Великобритания
На четвертом месте по распространению заболевания Великобритания
Фото: ЕРА

По состоянию на утро 22 мая во всем мире коронавирусом заразилось 5 103 278 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 332 924 человека, выздоровели 1 948 746 человек.

В США число инфицированных достигло 1 577 287, умерло 94 702, излечилось 298 418 человек.

Россия на втором месте по заболеваемости – там 317 554 заболевших, 3099 умерших и 92 681 выздоровевший от COVID-19.

В Бразилии инфицировано уже 310 087 человек, умерло 20 047.

На четвертом месте по распространению заболевания Великобритания – там заболели 252 246, умерли 36 124 человека.

В Индии инфицирован 118 501 человек, 3585 из них погибли. 

Отметку в 100 тыс. заболевших преодолело Перу – там уже заражены 108 769 человек, 3148 умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвердили у 19 706 человек, 579 из них умерли, а 6227 вылечились.

Теги: Россия, США, Индия, Великобритания, Перу, Бразилия, жертвы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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