Коронавирус в Италии. Число пациентов в больницах опустилось ниже 10 тыс. впервые с 14 марта

На пике эпидемии в итальянских больницах было более 33 тыс. пациентов с коронавирусом.

В Италии за последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончалось 156 человек (на пять меньше, чем сутками ранее). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 21 мая.

Общее количество жертв эпидемии, таким образом, достигло 32 486 человек.

За последние сутки вылечилось 2278 пациентов, общее число выздоровевших достигло 134 560.

Продолжает болеть 60 960 человек (-1792). В терапевтических отделениях лечение проходит 9269 пациентов (-355), в отделениях интенсивной терапии – 640 (-36). Как пишет La Repubblica, общее количество госпитализированных пациентов опустилось ниже 10 тыс. впервые с 14 марта (на пике эпидемии в больницах находилось более 33 тыс. пациентов). Еще 51 051 человек лечится в домашних условиях (-1401).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 228 006 (+642).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5 млн человек, из них более 329 тыс. умерли, более 1,9 млн вылечились.