Коронавирус в Италии. Менее 1 тыс. новых случаев заражения, выздоровело более 2 тыс. пациентов

С начала эпидемии COVID-19 в Италии заразилось 226,6 тыс. человек, 129,4 тыс. из них выздоровели.

За последние сутки в Италии вылечилось 2075 пациентов с COVID-19 Фото: EPA

В Италии за последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончалось 162 человека (на 63 больше, чем сутками ранее). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 19 мая.

Общее количество жертв эпидемии, таким образом, достигло 32 169 человек.

За последние сутки вылечилось 2075 пациентов, общее число выздоровевших достигло 129 401.

Продолжает болеть 65 129 человек (-1424). В терапевтических отделениях лечение проходит 9991 пациент (-216), в отделениях интенсивной терапии – 716 749 (-33). Еще 54 422 человека лечатся в домашних условиях (-1175).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 226 699 (+813).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,83 млн человек, из них более 319 тыс. умерли, 1,8 млн выздоровели.