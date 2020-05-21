Самая юная жертва пандемии. В ЮАР от COVID-19 умер двухдневный младенец

По данным минздрава Южной Африки, ребенок родился недоношенным, у его матери был положительный результат теста на коронавирус. Несмотря на усилия врачей, младенец прожил только двое суток.

В Южно-Африканской Республике от коронавирусной инфекции умер младенец, проживший всего два дня. Об этом 20 мая сообщило в Facebook министерство здравоохранения страны.

"Ребенок родился недоношенным и имел проблемы с легкими, которые требовали вентиляционной поддержки сразу после появления на свет. У матери был положительный результат теста на COVID-19, у ребенка впоследствии также подтвердилось это заболевание", – сказано в сообщении.

Это первый случай смерти COVID-положительного новорожденного в ЮАР.

Вероятно, умерший младенец стал самой юной жертвой пандемии коронавируса в мире. 5 мая в Великобритании скончался ребенок трех дней от рождения. Основной причиной смерти была названа гипоксическая ишемическая энцефалопатия – мозг испытывал недостаток крови и кислорода; заболевание COVID-19, которое плод перенял от матери, было упомянуто как вторичная причина, писало издание The Guardian.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5 млн человек, из них более 328,4 тыс. умерли, а 1,9 млн вылечились. В ЮАР выявлено 19 137 случаев заболевания, 369 человек скончались.