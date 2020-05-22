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Пандемия коронавируса. В РФ зафиксировали суточный антирекорд по смертности

В России коронавирус подтвердили у 326 448 человек, 3249 из них скончались, сообщил минздрав страны.

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Россия входит в тройку лидеров по числу инфицированных коронавирусом в мире
Россия входит в тройку лидеров по числу инфицированных коронавирусом в мире
Фото: EPA

В РФ за последние сутки от коронавируса умерло 150 человек, сообщил 22 мая в Telegram оперативный штаб министерства здравоохранения РФ.

Это новый суточный рекорд, отметило агентство РБК. С начала вспышки эпидемии от инфекции скончалось 3249 россиян. 

Общее число инфицированных в стране увеличилось до 326 448, за последние сутки инфекция была выявлена у 8894 человек. Второй день подряд в РФ регистрируют менее 9 тыс. новых случаев заболевания.

От коронавирусной инфекции вылечилось 99 825 россиян (+7144 за сутки).

Российские власти учитывают в статистике информацию из оккупированного украинского Крыма. По данным минздрава РФ, на полуострове подтверждено ‭‭463‬‬ случая заражения, умерло пять человек. 

В РФ провели более 8 млн тестов на коронавирус (население страны ‭– около 146 млн).   

Россия занимает второе место в мире после США по числу инфицированных. С 30 марта в РФ действовал карантин, введенный в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Президент Владимир Путин распорядился отменить с 12 мая режим нерабочих дней и смягчить ограничения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 5,1 млн человек, более 333,2 тыс. из них скончались, а 1,96 млн вылечились. 

15 мая глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге призвал готовиться ко второй, более смертельной, волне коронавируса. По его словам, эпицентр эпидемии сместился в Россию, Украину, Беларусь и Казахстан.

Теги: Россия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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