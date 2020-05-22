Леви: Ранее мы не сталкивались с необходимостью такого длительного пребывания пациентов на искусственной вентиляции Фото: Первый медицинский центр Тель-Авива / Facebook

SARS-CoV-2 – однозначно не обычный сезонный вирус, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" реаниматолог, главный врач отделения интенсивной кардиотерапии Первого медицинского центра Тель-Авива Иегуда Леви.

"От гриппа смертность – 0,1–0,2%. От коронавируса на данном этапе – 6,7–6,8%. То есть в 60 раз больше. Элементарная математика. Уже поняли, что это не грипп? Я, как работающий в интенсивной терапии кардиолог, видел много больных с коронавирусом. 4–5% всех заболевших сталкиваются с фатальными проблемами из-за коронавируса. И в этой категории тяжелых пациентов смертность достигает 70–75%, – огромные цифры для медицины. Так что однозначно это не обычный вирус", – подчеркнул Леви.

Он сообщил, что главным вызовом медицинской системе стала необходимость длительной вентиляции легких для людей с тяжелым течением COVID-19.

"Пациенты с коронавирусом на [аппарате] ИВЛ находятся минимум две – три недели, в то время как при других диагнозах – два – три дня, максимум неделю. И это самый проблематичный момент. Ранее мы не сталкивались с необходимостью такого длительного пребывания пациентов на искусственной вентиляции. Именно этот момент стопорит медицинскую систему, не дает возможности передохнуть, увеличивает расход ресурсов. Пациенты долго занимают и аппарат, и место, а потом долго лечатся в реабилитационных центрах. Это приводит к заполнению медцентров. Все остаются у разбитого корыта: нет мест, много больных, которых некуда деть, нет аппаратов. И что происходило в Италии? Приняли закон, чтобы пациенты старше 60 лет не получали лечение на ИВЛ и умирали. Катастрофа для ХХІ века. Но это реалии жизни", – отметил доктор.

Он считает, что вторая волна заболеваемости неизбежна.

"Вторая волна, скорее всего, будет, и вирус снова может распространяться быстрее. Можно минимизировать потери и принять меры для уменьшения распространения. Но избежать – нет. Это нереалистичный сценарий", – сказал Леви.

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По состоянию на 22 мая в Украине коронавирус подтвердили у 20 148 человек. За прошедшие сутки число инфицированных увеличилось на 442 человек. С начала эпидемии от коронавируса с умерло 588 человек, вылечились – 6585 украинцев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,1 млн, из них более 1,95 млн вылечились, а 332,9 тыс. умерли.