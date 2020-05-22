В ВСУ за прошедшие сутки три новых случая COVID-19

На сегодняшний день в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 48 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 243 военнослужащих Фото: depositphotos.com

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрировано три новых случая COVID-19. Об этом 22 мая в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Двое военнослужащих находятся на стационарном лечении в Ровенском военном госпитале. Еще один сотрудник ВСУ из Черновицкой области лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Все трое получают необходимое лечение.

В общей сложности по состоянию на 7.00 22 мая коронавирусом в ВСУ инфицированы 48 человек. За время пандемии выздоровели 85 военнослужащих, двое умерли.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 243 человека. У 17 из них режим изоляции завершается в ближайшие три дня.

По состоянию на 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.