От коронавируса умер бывший дворецкий Белого дома, работавший при 11 президентах

В США от COVID-19 умер 91-летний Уилсон Рузвельт Джерман, который работал более полувека в резиденции американских президентов. Он ушел в отставку в 2012-м при Бараке Обаме.

Уилсон Рузвельт Джерман работал в резиденции американских президентов с 1957-го по 2012 год Фото: archives.gov

В США от коронавирусной инфекции 16 мая умер бывший дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман, он работал в резиденции американских президентов с 1957-го по 2012 год уборщиком, швейцаром и дворецким, сообщил FOХ5 20 мая.

Уилсон Рузвельт Джерман, которому был 91 год, служил 11 президентам – от Дуайта Эйзенхауэра до Барака Обамы. В 1957 году он начал работать в Белом доме в качестве уборщика, был назначен дворецким при Джоне Кеннеди. В 1997 году Джерман ушел в отставку, но вернулся в 2003 году и проработал до 2012-го метрдотелем при Обаме.

"Он был настоящим. Он был тихим, но строгим человеком. Очень щедрым, никогда не суетился и не жаловался. Всегда говорил, что прожил благословенную жизнь", – сказала внучка Джермана Шанта Тейлор Гей в интервью CNN.

Соболезнования близким бывшего дворецкого выразила экс-первая леди США Хиллари Клинтон.

"Джерман служил дворецким в Белом доме при 11 президентах и помог поколениям первых семей чувствовать себя как дома, в том числе и нашей семье", – написала Клинтон в Twitter.

Bill and I were saddened to hear of the passing of Wilson Roosevelt Jerman at the age of 91 from COVID-19. Jerman served as a White House butler across 11 presidencies and made generations of first families feel at home, including ours. Our warmest condolences to his loved ones. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) May 21, 2020

США занимают первое место по распространению коронавирусной инфекции в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 1 577 287 заразившихся и 94 702 умерших, вылечились 298 418 человек.