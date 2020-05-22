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От коронавируса умер бывший дворецкий Белого дома, работавший при 11 президентах

В США от COVID-19 умер 91-летний Уилсон Рузвельт Джерман, который работал более полувека в резиденции американских президентов. Он ушел в отставку в 2012-м при Бараке Обаме.

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Уилсон Рузвельт Джерман работал в резиденции американских президентов с 1957-го по 2012 год
Уилсон Рузвельт Джерман работал в резиденции американских президентов с 1957-го по 2012 год
Фото: archives.gov

В США от коронавирусной инфекции 16 мая умер бывший дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман, он работал в резиденции американских президентов с 1957-го по 2012 год уборщиком, швейцаром и дворецким, сообщил FOХ5 20 мая.

Уилсон Рузвельт Джерман, которому был 91 год, служил 11 президентам  от Дуайта Эйзенхауэра до Барака Обамы. В 1957 году он начал работать в Белом доме в качестве уборщика, был назначен дворецким при Джоне Кеннеди. В 1997 году Джерман ушел в отставку, но вернулся в 2003 году и проработал до 2012-го метрдотелем при Обаме.

"Он был настоящим. Он был тихим, но строгим человеком. Очень щедрым, никогда не суетился и не жаловался. Всегда говорил, что прожил благословенную жизнь", – сказала внучка Джермана Шанта Тейлор Гей в интервью CNN.

Соболезнования близким бывшего дворецкого выразила экс-первая леди США Хиллари Клинтон.

"Джерман служил дворецким в Белом доме при 11 президентах и помог поколениям первых семей чувствовать себя как дома, в том числе и нашей семье", – написала Клинтон в Twitter.

США занимают первое место по распространению коронавирусной инфекции в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 1 577 287 заразившихся и 94 702 умерших, вылечились 298 418 человек.

Теги: США, Барак Обама, Белый дом, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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