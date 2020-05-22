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Кличко просит Кабмин разрешить Киеву начать второй этап ослабления карантина

Киев не соответствует условиям смягчения карантинных ограничений, запланированных с 22 мая, отметили сегодня в Министерстве здравоохранения Украины. Столичный мэр Виталий Кличко сказал, что ситуация в Киеве связана со вспышкой COVID-19 в Дарницком интернате для девочек шесть дней назад.

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Кличко: Из трех критериев столица не соответствует только одному
Кличко: Из трех критериев столица не соответствует только одному
Фото: ЕРА

Мэр Киева Виталий Кличко просит Кабинет Министров разрешить столице начать второй этап ослабления карантинных ограничений с 23 мая. Об этом он заявил сегодня в ходе брифинга, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Кличко напомнил, что сегодня Министерство здравоохранения Украины заявило, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям ослабления второго этапа ограничений. Из трех критериев столица не соответствует только одному – количеству больных на 100 тыс. жителей города (норма инцидентности – 12 больных на 100 тыс. человек, при этом в Киеве сейчас 15 больных на 100 тыс. человек).

Столичный мэр подчеркнул, что такой показатель связан со вспышкой COVID-19 в Дарницком интернате для девочек шесть дней назад.

"Что касается других двух критериев – претензий нет. Это заполненность стационаров больниц не более чем на 50% коек. Количество проведенных тестов ПЦР на 100 тыс. населения. В столице этот показатель втрое выше определенной нормы: нужно 12 тестов, а у нас 44", – отметил Кличко.

"Я прошу правительство позволить Киеву начать второй этап послаблений. Но не всех, а критически необходимых городу и бизнесу. В частности, восстановить работу наземного общественного транспорта и торговых заведений до 1000 м² с 23 мая. Не открывать пока детские и спортивные площадки. Метро открыть, как и планировали, с 25 мая, потому что в городе происходит транспортный коллапс", – сказал мэр Киева. 

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

В Минздраве отметили, что после смягчения карантина работники офисов смогут вернуться на свои рабочие места, однако должны соблюдать противоэпидемические правила. 

Сегодня пресс-служба Киевской областной государственной администрации сообщила, что в Киевской области не будут ослаблять карантин с 22 мая из-за того, что количество случаев заражения коронавирусом в регионе на 100 тыс. населения превышает допустимую норму.

По состоянию на 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.

Теги: Киев, Виталий Кличко, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
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