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В Киевской области решили не ослаблять карантин с 22 мая

Из-за того, что количество случаев заражения коронавирусом в Киевской области на 100 тыс. населения превышает допустимую норму, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение не ослаблять карантин с сегодняшнего дня.

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ОГА: В случае улучшения противоэпидемической ситуации решение об ослаблении карантина будет принято немедленно
ОГА: В случае улучшения противоэпидемической ситуации решение об ослаблении карантина будет принято немедленно
Фото: ЕРА

Власти Киевской области приняли решение не ослаблять карантинные меры с сегодняшнего дня из-за высокого показателям заболеваемости коронавирусной болезнью. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Там напомнили, что украинский Кабмин принял постановление об ослаблении карантина с 22 мая при условии, что региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет оценивать эпидемическую ситуацию в регионе по трем признакам: инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения), загруженность коек в учреждениях здравоохранения (менее 50%), среднее количество ПЦР-тестирования (более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней).

"Так как один из необходимых факторов (а именно – инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий", – говорится в сообщении пресс-службы.

В случае улучшения противоэпидемической ситуации решение об ослаблении карантина будет принято немедленно, добавили в ОГА.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

В Минздраве отметили, что после смягчения карантина работники офисов смогут вернуться на свои рабочие места, однако должны соблюдать противоэпидемические правила. 

По состоянию на 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.

Теги: эпидемия, Киевская область, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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