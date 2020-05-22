Во Львове судья отказался штрафовать горожанина за нарушение карантина, сославшись на изречение императора Фердинанда

Полицейские обвинили львовянина в том, что тот, нарушая режим карантина, находился в сквере. Судья Лычаковского райсуда Сергей Гирич пришел к выводу, что наличие скамеек не превращает территорию в сквер, и назвал составление протокола "правовым произволом".

Лычаковский районный суд Львова не стал штрафовать жителя города за то, что он во время карантина беседовал с двумя знакомыми рядом с лавочками у кафе. Как следует из постановления от 7 мая, которое размещено в Едином реестре судебных решений, для обоснования своего мнения судья Сергей Гирич сослался на девиз императора Священной Римской империи Фердинанда I.

17 апреля патрульные полицейские составили административный протокол за нарушение карантина. Как следовало из записей нагрудных камер, сотрудник полиции заявил, что граждане находятся в сквере, что запрещено постановлением Кабинета Министров. На возражения одного из горожан полисмен отреагировал фразой: "Поскольку там есть лавочки, это можно расценивать как сквер, поэтому на вас будет составлен протокол об административном правонарушении".

Судья обратил внимание на то, что ни в одном документе территория возле указанного кафе не обозначена как сквер либо парк, а наличие скамеек ни на что не влияет. Действия патрульных Гирич расценил как "правовой произвол".

Он также подчеркнул, что право на свободное передвижение граждан закреплено в Конституции Украины.

"Судья убежден, что Конституция вечна, а коронавирус временный, поскольку согласен с выражением австрийского императора Фердинанда I – Fiat justitia et pereat mundus ("пусть царит справедливость, если даже от этого погибнет мир")", – сказано в решении именем Украины.

На самом деле императору Фердинанду приписывают девиз, являющийся вариацией этого давнего латинского изречения: Pereat mundus, fiat justitia ("погибнет мир, восторжествует правосудие").

С 6 апреля в Украине действовал жесткий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции; гражданам было запрещено появляться в общественных местах (включая парки, скверы и прибрежные зоны) без индивидуальных средств защиты, в количестве больше двух человек и без документов. Ослабление ограничительных мер началось с 11 мая.