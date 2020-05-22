11 областей Украины не готовы ко второму этапу смягчения карантина – Минздрав

Киев не соответствует условиям смягчения карантинных ограничений, отметили в Министерстве здравоохранения Украины.

Сегодня в Украине стартует второй этап выхода из карантина Фото: depositphotos.com

11 областей Украины не готовы ко второму этапу смягчения карантина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 22 мая пресс-службой Министерства здравоохранения страны.

Среди этих регионов Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Также, по данным Минздрава, к смягчению карантинных ограничений не готов и Киев.

Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская и Хмельницкая области, несмотря на удовлетворительные показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения и загруженность своих больниц, не соответствуют нормам второго этапа смягчения карантина, поскольку провели недостаточное количество лабораторных тестов.

Скриншот: moz.gov.ua

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

В Минздраве отметили, что после смягчения карантина работники офисов смогут вернуться на свои рабочие места, однако должны соблюдать противоэпидемические правила.

Сегодня пресс-служба Киевской областной государственной администрации сообщила, что в Киевской области не будут ослаблять карантин с 22 мая из-за того, что количество случаев заражения коронавирусом в регионе на 100 тыс. населения превышает допустимую норму.

По состоянию на 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.