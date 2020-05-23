В Пакистане разбился авиалайнер, в Житомирской области расстреляли семь человек. Главное за день

В Пакистане разбился самолет с пассажирами

В пакистанском городе Карачи разбился самолет Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines, летевший из Лахора. На борту было, по разным данным, около 100 человек.

Известно, что выжило по крайней мере два пассажира. У одного из них четыре перелома, второй получил 35% ожогов тела.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стали технические неисправности. Самолет врезался в землю хвостовой частью.

В Житомирской области расстреляли семь человек

В ночь на 22 мая на берегу пруда в селе Новоселица Житомирской области расстреляли семь человек.

По данным заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, из охотничьего ружья стрелял арендатор пруда, у которого после совместного распития спиртных напитков возник конфликт со знакомыми, которые там отдыхали.

Полиция начала уголовное производство, арендатора задержали и предъявили подозрение по статье об убийстве двух и более человек.

Жена задержанного рассказала, что конфликт якобы разгорелся из-за слов приятелей мужа, что они воевали, а тот своих детей не пустил в армию.

В Нацгвардии сообщили, что в ходе стрельбы погибли три их бойца.

В Украине снизили цену газа для населения

Цена газа для населения в мае снижена на 21% по сравнению с апрелем и составляет 2,3 грн за 1 м³ без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку, сообщили в НАК "Нафтогаз України". В компании отметили, что газ для населения с начала года подешевел более чем на 50%.

Объявлен новый конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья Украины

Кабинет Министров объявил новый конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Среди квалификационных требований к кандидатам указано, в частности, свободное владение государственным языком и английским или французским.

В Украине упало количество смертей от COVID-19

На утро в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая и девять смертей, что является самым низким показателем с начала мая.

В Министерстве здравоохранения Украины уведомили, что ко второму этапу смягчения карантина не готовы Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Умер экс-нардеп Матвиенко

Скончался народный депутат Украины четырех созывов Анатолий Матвиенко. В Facebook нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий проинформировал, что у Матвиенко была онкология.

Семья Хашогги простила убийц своего родственника

Сын убитого журналиста из Саудовской Аравии Джамала Хашогги Салах сообщил, что семья простила преступников. В заявлении упоминается священный для мусульман месяц Рамадан.

В Евросоюзе прокомментировали призыв Россией в Крыму

Россия не имеет права проводить призыв в оккупированном Крыму и должна соблюдать международное право на полуострове, заявили в Европейском союзе.