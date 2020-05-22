РФ не имеет права проводить призыв в оккупированном Крыму – ЕС

Европейский союз продолжает ожидать от России прекращения всех нарушений международного права на Крымском полуострове, говорится в заявлении ЕС.

Российская Федерация не имеет права проводить обязательный призыв на военную службу в оккупированном Крыму, поскольку это является нарушением Четвертой Женевской конвенции. Об этом говорится в заявлении Европейского союза, произнесенном во время 1268-го заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает "Укринформ".

"Согласно Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, стороной которой является Россия, оккупационное государство не имеет права принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Таким образом, эта призывная кампания является нарушением международного гуманитарного законодательства. Российская Федерация связана международным правом и обязана обеспечить защиту прав человека на полуострове", – говорится в заявлении.

В Евросоюзе выразили беспокойство обязательным призывом, который РФ осуществляет в незаконно аннексированном Крыму и в рамках которого на военную службу в российские вооруженные силы уже направили минимум 21 тыс. мужчин.

"Европейский союз продолжает ожидать от России прекращения всех нарушений международного права на Крымском полуострове. Европейский союз остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – добавили в заявлении.

По информации Министерства иностранных дел Украины, с 2015-го по 2019 год в вооруженные силы РФ было призвано не менее 18 тыс. жителей Крыма.