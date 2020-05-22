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В Нацгвардии назвали фамилии трех сотрудников, которых застрелили в Житомирской области

Старший сержант, младший сержант и старший солдат Нацгвардии Украины, которые были убиты возле пруда в Житомирской области, находились в отпуске после ротации в зоне ООС, отметили в службе.

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Среди погибших есть сотрудники Нацгвардии
Среди погибших есть сотрудники Нацгвардии
Фото: Національна гвардія України / Facebook

22 мая в Национальной гвардии Украины назвали в Facebook фамилии трех своих сотрудников, которые погибли в Житомирской области во время стрельбы возле пруда в районе села Новоселица.

"В этой страшной трагедии погиб военнослужащий по контракту Бригады быстрого реагирования старший сержант Вульчин, а также двое военнослужащих по контракту воинской части 3066 – младший сержант Мамиченко и старший солдат Москалец", – говорится в сообщении.

В Нацгвардии отметили, что все трое находились в отпуске после длительного пребывания на ротации в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/3119709854717570

Агентство УНН уточнило имена погибших нацгвардейцев: Виталий Вульчин, Владислав Мамиченко, Андрей Москалец.

Ночью 22 мая на берегу водоема в селе Новоселица произошла стрельба, жертвой которой стали семь человек.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко ранее сообщил, что компания распивала спиртные напитки, затем шесть человек легли спать "в стоящем на берегу водоема сарайчике", на берегу остались три человека, включая арендатора пруда. Около часа ночи арендатор после возникшего конфликта начал стрелять в гостей из своего охотничьего ружья марки ИЖ.

Полиция начала уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство двух и больше лиц). Арендатора задержали.

Согласно предварительным данным прокуратуры Житомирской области, среди убитых – бывшие участники АТО и волонтеры, а также жители города Киева.

По информации издания "Deтектив.info", среди погибших – действующие военнослужащие Национальной гвардии, в том числе из батальона имени Сергея Кульчицкого, волонтер, а также сотрудник Национального авиационного университета. Убежать и связаться с полицией удалось еще одному сотруднику этого университета.

Жена задержанного рассказала, что конфликт якобы разгорелся из-за слов приятелей мужа, что они воевали, а тот своих детей не пустил в армию.

Теги: стрельба, Национальная гвардия, Житомирская область, жертвы, погибшие, ООС
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