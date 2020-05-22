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В Житомирской области арендатор пруда расстрелял семь человек

В селе Новоселица Житомирской области после отдыха на берегу озера местный житель открыл стрельбу из охотничьего ружья. Семь человек погибли, один выжил.

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Смертельные ранения из охотничьего ружья получили семь человек
Смертельные ранения из охотничьего ружья получили семь человек
Фото: pixabay.com

В ночь на 22 мая в селе Новоселица Житомирской области местный житель расстрелял семь человек из охотничьего ружья, об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

Трагедия произошла около часа ночи рядом с частными прудами. 

"На берегу пруда, неподалеку от села Новоселица Попельнянского района, отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбу. Всего, по данным следствия, их было девять человек, включая арендатора озера, гражданина 3. 1962 года рождения. После распития спиртных напитков шестеро отдыхавших легли спать в стоящем на берегу водоема сарайчике", – написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

По его информации, шестеро легли спать в сарае на берегу, двое остались распивать спиртные напитки с арендатором пруда. Около часа ночи мужчина после возникшего конфликта начал стрелять в гостей из своего охотничьего ружья марки ИЖ.

Расстреляв двоих, арендатор пошел в сарай убивать спящих людей. Из них удалось спастись одному. Услышав выстрелы, он убежал в лес и вызвал полицию.

Подозреваемого в убийстве семи человек полиция задержала, он находится под стражей, отметил Геращенко в своем посте.

Теги: убийство, полиция, Житомирская область, Антон Геращенко
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