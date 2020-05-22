В Житомирской области арендатор пруда расстрелял семь человек

В селе Новоселица Житомирской области после отдыха на берегу озера местный житель открыл стрельбу из охотничьего ружья. Семь человек погибли, один выжил.

Смертельные ранения из охотничьего ружья получили семь человек Фото: pixabay.com

В ночь на 22 мая в селе Новоселица Житомирской области местный житель расстрелял семь человек из охотничьего ружья, об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

Трагедия произошла около часа ночи рядом с частными прудами.