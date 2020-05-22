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ПРОИСШЕСТВИЯ

У мужчины, подозреваемого в убийстве семи человек в Житомирской области, начальник местной полиции требовал взятки

21 мая, накануне расстрела семерых человек на берегу пруда в Житомирской области, следователи ГБР задержали начальника полиции одного из районов, он каждый месяц требовал по 10 тыс. грн у мужчины, которого подозревают в убийстве.

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Начальника райотдела полиции, который вымогал у предпринимателя деньги, задержали 21 мая на берегу пруда, где позже произошло убийство
Начальника райотдела полиции, который вымогал у предпринимателя деньги, задержали 21 мая на берегу пруда, где позже произошло убийство
Фото: npu.gov.ua

Следователи Государственного бюро расследований 21 мая во время получения взятки задержали начальника одного из райотделов полиции Житомирской области, сообщили в областном управлении Национальной полиции.

За невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы, чиновник ежемесячно требовал у 58-летнего предпринимателя взятку в размере 10 тыс. грн. Правоохранители зафиксировали факт передачи должностному лицу денежных средств и рыбы на сумму 5 тыс. гривен. Полицейского задержали, когда он приехал за данью к водоему.

Мужчина, который расстрелял из охотничьего ружья семь человек, и предприниматель, у которого начальник полиции вымогал взятки, – одно лицо, это подтвердила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Алла Ващенко, пишет "Житомир.info". Она опровергла информацию о том, что рыбаки приехали на разборки после задержания полицейского.

"Компания приехала на рыбалку в ночь с 20-го на 21 мая, то есть раньше, чем произошло задержание начальника райотдела полиции. Они находились неподалеку от того месяца, где это происходило, потому что вокруг пруда есть несколько кибиток, где отдыхают рыбаки: события происходили в одной, мужчины отдыхали в других", – пояснила Ващенко.

По ее словам, рыбаки могли видеть задержание начальника райотдела, но эти два события [задержание и убийство] связаны только тем, что в них принимал участие арендатор пруда.

"Рыбаки после задержания отдыхали вместе с арендатором, сидели за столом, а потом между ними возник конфликт, о его причинах сейчас собираем показания. То есть нельзя утверждать, что кто-то приехал ради каких-то разборок", – подчеркнула пресс-секретарь полиции.

Убийство семерых человек произошло ночью 22 мая на берегу водоема в селе Новоселица Попельнянского района. Прокуратура Житомирской области сообщила, что жертвами убийства стали ветераны АТО и волонтеры.

Теги: убийство, полиция, Житомирская область, взятка, рыбалка, Национальная полиция, ГБР
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