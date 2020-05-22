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ПРОИСШЕСТВИЯ

Среди погибших в результате стрельбы в Житомирской области – ветераны АТО и волонтеры

В ночь на 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области произошла стрельба, в результате которой погибли семь человек. По данным прокуратуры, среди погибших были военнослужащие и волонтеры.

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Место, где произошла стрельба
Место, где произошла стрельба
Фото: Антон Геращенко / Facebook

Жертвами массового убийства в Житомирской области стали ветераны АТО и волонтеры, сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью 22 мая на берегу водоема в селе Новоселица Попельнянского района.

По данным прокуратуры, между владельцем пруда, местным жителем 1962 года рождения, и группой приезжих лиц возник конфликт, в ходе которого мужчина из охотничьего ружья смертельно ранил семь человек.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко ранее сообщил, что компания распивала спиртные напитки, затем шестеро человек легли спать "в стоящем на берегу водоема сарайчике", на берегу остались трое человек, включая арендатора пруда. Около часа ночи мужчина после возникшего конфликта начал стрелять в гостей из своего охотничьего ружья марки ИЖ. Расстреляв двоих, арендатор пошел в сарай, где открыл огонь по остальным приезжим, сообщил Геращенко. Одному из них удалось спастись – он убежал в лес и вызвал полицию.

Подозреваемый (Геращенко сообщил, что он – профессиональный охотник) задержан. 

Полиция начала уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство двух и больше лиц). 

По информации издания "Deтектив.info", среди погибших – действующие военнослужащие Национальной гвардии, в том числе из батальона имени Сергея Кульчицкого, волонтер, а также сотрудник Национального авиационного университета. Убежать и связаться с полицией удалось еще одному сотруднику этого университета.

Теги: убийство, прокуратура, полиция, ветераны, Житомирская область, Антон Геращенко, волонтер, АТО
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