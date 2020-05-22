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ПРОИСШЕСТВИЯ

Стрельба в Житомирской области. Жена задержанного назвала возможную причину

Жена арендатора пруда, который ночью 22 мая расстрелял семерых человек, рассказала, что ее муж уже признал свою вину.

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По данным СМИ, среди погибших есть действующие военные
По данным СМИ, среди погибших есть действующие военные
Фото: depositphotos.com

Вероятной причиной конфликта в Житомирской области, где арендатор пруда расстрелял семерых человек, стал спор о службе в армии. Об этом журналистам "Сегодня" рассказала жена стрелка.

"Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, всегда конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", – рассказала женщина.

Она добавила, что часть из погибших были приятелями мужа, которые неоднократно приезжали к нему порыбачить.

Ночью 22 мая на берегу водоема в селе Новоселица в Житомирской области произошла стрельба.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко ранее сообщил, что компания распивала спиртные напитки, затем шесть человек легли спать "в стоящем на берегу водоема сарайчике", на берегу остались три человека, включая арендатора пруда. Около часа ночи мужчина после возникшего конфликта начал стрелять в гостей из своего охотничьего ружья марки ИЖ.

Полиция начала уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство двух и больше лиц).

Согласно предварительным данным прокуратуры Житомирской области, среди убитых – бывшие участники АТО и волонтеры, а также жители города Киева.

По информации издания "Deтектив.info", среди погибших – действующие военнослужащие Национальной гвардии, в том числе из батальона имени Сергея Кульчицкого, волонтер, а также сотрудник Национального авиационного университета. Убежать и связаться с полицией удалось еще одному сотруднику этого университета.

Теги: убийство, стрельба, Житомирская область
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