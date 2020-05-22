Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Фигурант дела Шеремета Кузьменко: Пусть всем им вернется бумерангом. Я прошу об этом Бога каждый день

Волонтер Юлия Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, считает, что ее не отпускают из-под стражи, чтобы оказать давление на волонтерско-добровольческое движение.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кузьменко: Из иррационального: до "дела Шеремета" я боялась только темноты и пауков
Кузьменко: Из иррационального: до "дела Шеремета" я боялась только темноты и пауков
Фото: Юлия Кузьменко / Facebook

Врач и волонтер Юлия Кузьменко, которую задержали 12 декабря 2019 года по подозрению в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, уверена, что ее арест и содержание под стражей являются демонстративным давлением на всех волонтеров со стороны власти. Кузьменко написала об этом в ответах на вопросы, которые передало ей через адвоката издание "Цензор.НЕТ".

"Первым ощущением [после ареста] было какое-то нереально огромное удивление. Шеремета я просто никогда не знала и не видела. Яну Дугарь знала всего пару месяцев. Да и вообще – степень маразма происходящего не позволяла даже испугаться. Абсурда вообще сложно бояться. Из иррационального: до "дела Шеремета" я боялась только темноты и пауков", – призналась Кузьменко.

В первые дни ареста волонтер думала, что следствие быстро разберется и ее выпустят.

"Будучи законопослушной гражданкой Украины, я была уверена, что весь этот абсурд не может продлиться дольше недели... Хотя неделя – и то многовато", –  отметила врач.

Кузьменко предполагает, что попытки ее адвокатов добиться для нее домашнего ареста вместо содержания в СИЗО не увенчались успехом, потому что для следствия это вопрос принципа.

"Плюс психологическое давление. Плюс попытка запугать волонтерско-добровольческое движение. Демонстрация того, что не имеет значения виновен или не виновен – посмотрите, что мы с вами можем сделать. Зря они это, конечно. Вся история Украины, особенно последних лет, говорит о том, что сила действия всегда получает противодействие", – подчеркнула Кузьменко.

Юлия Кузьменко призналась, что больше всего в заключении скучает по 14-летнему сыну и бульдогу Уинстону.

"Видела я своего ребенка два раза за почти шесть месяцев. Через стекло. Одна из этих встреч была в его день рождения. Такой себе подарок, конечно, – хоть увидеть маму. Пусть всем им вернется бумерангом. Я прошу об этом Бога каждый день. И почти каждую ночь", – рассказала волонтер.

По информации "Слідство.Інфо", Национальная полиция Украины в ближайшие дни собирается объявить об окончании расследования по делу об убийстве Шеремета. 

"В эти дни следователи по делу Шеремета работают допоздна. Они получили приказ сверху – завершить расследование", – говорится в сюжете "Слідство.Інфо".

12 декабря 2019 года Нацполиция Украины назвала имена вероятных причастных к убийству Павла Шеремета: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, а также супруги Владислав и Инна Грищенко. По версии следствия, взрывчатку под автомобиль журналиста закладывали Кузьменко и Антоненко. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Журналист "Украинской правды" Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года во время взрыва в машине. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Теги: убийство, Павел Шеремет, арест, Юлия Кузьменко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS