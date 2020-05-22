Фигурант дела Шеремета Кузьменко: Пусть всем им вернется бумерангом. Я прошу об этом Бога каждый день

Волонтер Юлия Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, считает, что ее не отпускают из-под стражи, чтобы оказать давление на волонтерско-добровольческое движение.

Кузьменко: Из иррационального: до "дела Шеремета" я боялась только темноты и пауков Фото: Юлия Кузьменко / Facebook

Врач и волонтер Юлия Кузьменко, которую задержали 12 декабря 2019 года по подозрению в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, уверена, что ее арест и содержание под стражей являются демонстративным давлением на всех волонтеров со стороны власти. Кузьменко написала об этом в ответах на вопросы, которые передало ей через адвоката издание "Цензор.НЕТ".

"Первым ощущением [после ареста] было какое-то нереально огромное удивление. Шеремета я просто никогда не знала и не видела. Яну Дугарь знала всего пару месяцев. Да и вообще – степень маразма происходящего не позволяла даже испугаться. Абсурда вообще сложно бояться. Из иррационального: до "дела Шеремета" я боялась только темноты и пауков", – призналась Кузьменко.

В первые дни ареста волонтер думала, что следствие быстро разберется и ее выпустят.

"Будучи законопослушной гражданкой Украины, я была уверена, что весь этот абсурд не может продлиться дольше недели... Хотя неделя – и то многовато", – отметила врач.

Кузьменко предполагает, что попытки ее адвокатов добиться для нее домашнего ареста вместо содержания в СИЗО не увенчались успехом, потому что для следствия это вопрос принципа.

"Плюс психологическое давление. Плюс попытка запугать волонтерско-добровольческое движение. Демонстрация того, что не имеет значения виновен или не виновен – посмотрите, что мы с вами можем сделать. Зря они это, конечно. Вся история Украины, особенно последних лет, говорит о том, что сила действия всегда получает противодействие", – подчеркнула Кузьменко.

Юлия Кузьменко призналась, что больше всего в заключении скучает по 14-летнему сыну и бульдогу Уинстону.

"Видела я своего ребенка два раза за почти шесть месяцев. Через стекло. Одна из этих встреч была в его день рождения. Такой себе подарок, конечно, – хоть увидеть маму. Пусть всем им вернется бумерангом. Я прошу об этом Бога каждый день. И почти каждую ночь", – рассказала волонтер.

По информации "Слідство.Інфо", Национальная полиция Украины в ближайшие дни собирается объявить об окончании расследования по делу об убийстве Шеремета.

"В эти дни следователи по делу Шеремета работают допоздна. Они получили приказ сверху – завершить расследование", – говорится в сюжете "Слідство.Інфо".

12 декабря 2019 года Нацполиция Украины назвала имена вероятных причастных к убийству Павла Шеремета: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, а также супруги Владислав и Инна Грищенко. По версии следствия, взрывчатку под автомобиль журналиста закладывали Кузьменко и Антоненко. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Журналист "Украинской правды" Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года во время взрыва в машине. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили с целью дестабилизации ситуации в Украине.