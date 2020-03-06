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Дело Шеремета. Подозреваемая Кузьменко отказалась от прохождения полиграфа, потому что не доверяет экспертам

В полиции сообщили, что детский хирург Юлия Кузьменко, которая является подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, дважды – 26 февраля и 4 марта – отказалась проходить судебно-психологическую экспертизу с использованием полиграфа.

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Кузьменко находится под арестом с декабря 2019 года
Кузьменко находится под арестом с декабря 2019 года
Фото: EPA

Врач Юлия Кузьменко, которая фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, дважды отказалась от прохождения полиграфа. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сначала отказ был обоснован желанием присутствия во время судебно-психологической экспертизы определенного ею адвоката, а в этот раз – недоверием к аттестованным государственным экспертам, которые должны были проводить опросы с применением полиграфа", – заявили в полиции. 

В ведомстве утверждают, что Кузьменко дала предварительное согласие на прохождение экспертного исследования, однако 26 февраля отказалась от интервьюирования с применением полиграфа, поскольку хотела, чтобы во время этого присутствовал ее адвокат.

4 марта, по данным полиции, Кузьменко и ее адвокат прибыли к экспертам, однако подозреваемая повторно отказалась от прохождения полиграфа из-за недоверия к экспертам.

"При этом она указала, что не отказывается от проведения экспертизы в любом другом учреждении с привлечением независимых международных экспертов", – отметили в пресс-службе. 

Адвокат Кузьменко Тарас Беспалый заявил "Украинской правде", что в первый раз о проведении экспертизы защиту не предупредили. 

"Кузьменко без защитника отказалась [проходить полиграф], поскольку это нарушение права на защиту; соответствующие жалобы на следователя поданы, ожидаем реакции", – сказал он.

Во второй раз, по словам адвоката, отказ действительно был связан с недоверием к экспертам, которые уже якобы фальсифицировали одну экспертизу по делу. 

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей соосновательнице издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: медсестра Яна Дугарь (находится под ночным домашним арестом), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Антоненко (арестован) и детский хирург Кузьменко (арестована).

В деле также фигурируют супруги Инна и Владислав Грищенко как "лица, владеющие информацией". О подозрении им не сообщали.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Фигуранты дела своей вины не признают. Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности о несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.

Теги: Павел Шеремет, полиграф, Юлия Кузьменко
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