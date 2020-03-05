Полиция провела обыск у адвоката Антоненко. У него изъяли телефон, жесткий диск и патроны

Обыск в харьковской квартире адвоката Леонида Маслова, представляющего интересы подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, был необоснованным, считает юрист Виталий Галенченко.

Национальная полиция в ходе обыска изъяла у адвоката Леонида Маслова, представляющего интересы подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, личные телефоны, внешний жесткий диск и патроны к разрешенному огнестрельному и травматическому оружию. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил адвокат Маслова Виталий Галенченко.

По его мнению, оснований для изъятия техники и боеприпасов не было.

"Маслов добровольно продемонстрировал и предоставил для осмотра всю электронику и патроны. Оснований для изъятия не было, но [следователи] все равно изъяли", – сказал Галенченко.

Он подчеркнул, что считает необоснованным и сам обыск.

“Фактически основанием для проведения обыска стал пост Маслова, о том, что сторона защиты имеет доступ к аккаунту Антоненко и утверждения, на которые ссылается обвинение, выдернуты из контекста и перекручены”, – заявил адвокат.

Обыск в квартире у харьковского адвоката Леонида Маслова прошел 5 марта. Юрист Маси Найем писал, что обыск проводился на основании решения Печерского суда Киева "в связи с тем, что Маслов якобы заходил в аккаунт Антоненко [в социальной сети "ВКонтакте"] и мог удалить информацию".

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), Антоненко (арестован), детский хирург Юлия Кузьменко (также заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности о несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.