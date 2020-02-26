Маси Найем: НАБУ открыло уголовное производство по морской линии Fayette Line Services, агентом которой является "Портинвест Лоджистик"

При посредничестве морского агента ООО "Портинвест Лоджистик" обычные морские перевозки выдаются за линейные (регулярные), при этом скидка в размере 20% ставки портовых сборов за обслуживание судов предоставляется именно линейным судам, заявил адвокат Маси Найем.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по заявлению адвоката Маси Найема о схемах с морскими перевозками и манипуляциями со скидкой на портовые сборы. Об этом Найем написал 26 февраля в своем Facebook.

"НАБУ сообщило, что открыло уголовное производство по моему заявлению о преступлении относительно обстоятельств получения скидок на портовые сборы судами Fayette Line Services по ч. 2 ст. 364 УК Украины на основании постановления Высшего антикоррупционного суда. Мы уже готовим дополнительные материалы и ходатайство в НАБУ о следственных действиях в этом производстве. Совет общественного контроля НАБУ также обратил внимание на производства, связанные с Администрацией морских портов Украины, и направил соответствующий запрос в НАБУ", – отметил юрист.

Он добавил, что, согласно письму Совета общественного контроля НАБУ, полученному в ответ на обращение, НАБУ "предпринимает шаги" по сбору информации о функционировании линии загранплавания Fayette Line Services и по расследованию фактов отчуждения имущества ГП "Одесский порт" в нескольких уголовных производствах.

19 февраля Найем писал, что согласно данным Морской администрации, действие линии загранплавания продлено до 3 августа 2020 года.

"Агентом, который обслуживает заходы судов этой линии в порт Южный, является ООО "Портинвест Лоджистик". Вследствие нарушения норм закона, регулирующего линейные перевозки, Администрация морских портов Украины недополучает средства в размере 20% ставки портовых сборов за обслуживание судов. Речь идет о нескольких миллионах гривен ущерба, причиненного государству. По схеме при посредничестве морского агента ООО "Портинвест Лоджистик" обычные морские перевозки выдаются за линейные (регулярные), притом что скидка в размере 20% ставки портовых сборов за обслуживание судов предоставляется именно линейным судам", – объяснил юрист.

Он сообщил, что 24 декабря 2019 года обратился по этому поводу в Министерство инфраструктуры Украины и там ответили, что проведут проверку.

Агентство "Українські новини" пишет со ссылкой на своих инсайдеров, что в Министерстве инфраструктуры предлагают вообще убрать упоминание "линии" из законодательства и правительственных инструкций, "а скидки предоставлять отдельным судам по внутренним методикам". По мнению опрошенных журналистами экспертов, это спровоцирует еще большую коррупцию.