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"Портинвест" недоплачивает государству $40 млн в год из-за махинаций с линейными скидками – СМИ

В коррупционной схеме с компанией украинского бизнесмена Рината Ахметова, вероятно, задействована верхушка Администрации морских портов Украины, пишет агентство УНИАН.

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Автор материала считает, что морские линии "Портинвеста" существуют только на бумаге
Автор материала считает, что морские линии "Портинвеста" существуют только на бумаге
Фото: capital.ua

Принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову стивидорная компания "Портинвест" зарегистрировала несколько фиктивных морских линий и благодаря этому незаконно получает линейные скидки при уплате портового сбора, написало УНИАН 16 января в материале "Воображаемые линии".

В коррупционной схеме, вероятно, задействована верхушка Администрации морских портов Украины, отмечает агентство. В мировой морской практике линейное судоходство имеет три основных признака: постоянный маршрут, постоянные тарифы и постоянное расписание – и порты заинтересованы в том, чтобы к ним чаще заходили линейные суда, поэтому операторам линий предоставляется так называемая линейная скидка – в Украине это 20% от ставки портового сбора, объясняет автор статьи Нана Черная.

В "Перечне линий заграничного плавания" на сайте АМПУ есть четыре линии, для которых морским агентом является крупный украинский стивидор ООО "Портинвест Лоджистик": Novamar Line, Ferro Line, Nova Met Line и Fayette Line Services. И лишь один из них, Nova Met Line, имеет в графе "Обязательные порты судозаходов линии" более одного порта. В остальных случаях указано по одному обязательному порту (Мариуполь, Южный и Николаев) и по несколько десятков факультативных.

"Мы посмотрели на локацию трех судов из 15 заявленных в линии Fayette Line Services 15 января 2020 года. Сервис Marine Traffic демонстрирует, что ни одно из них не находится ни в обязательном, ни в факультативном порту следования линии, не направляется к ним и не было в недавнее время", – пишет журналистка.

Она считает, что это означает, что морские линии "Портинвеста" существуют только на бумаге.

"Как же "Портинвесту" удалось зарегистрировать несколько линий с явными признаками фиктивности? Ответ прост: компания практически не нарушает инструкцию – но сама инструкция с большой вероятностью писалась именно под интересы "Портинвеста". Такое "сотрудничество" вполне объяснимо: журналисты неоднократно писали о связи и.о. главы АМПУ Райвиса Вецкаганса с директором "Портинвеста" Александром Смирновым", – отмечает Черная.

Портовики Одессы и Черноморска проводили акции протеста с требованием сменить главу АМПУ. В декабре 2019 года СБУ провела обыски в помещениях госпредприятия АМПУ, филиалах ведомства, а также по месту проживания чиновников в Киеве, Одессе и Одесской области. Следователи Службы безопасности Украины заявили, что чиновники Администрации морских портов организовали схему хищения бюджетных средств во время проведения дноуглубительных работ.

Теги: Ринат Ахметов, коррупция, УНИАН, Администрация морских портов Украины
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