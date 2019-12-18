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Под Кабмином портовики требовали уволить главу Администрации морских портов

На акцию протеста против главы госпредприятия "Администрация морских портов Украины" Райвиса Вецкаганса пришло более 100 человек.

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Митингующие потребовали отставки чиновника
Митингующие потребовали отставки чиновника
Фото: ukranews.com

Сотрудники Черноморского и Одесского морских портов вышли 18 декабря на митинг под Кабинет Министров и выразили недоверие исполняющему обязанности главы Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвису Вецкагансу, сообщают "Українські новини".

На акцию пришло более 100 человек, они потребовали отставки чиновника, сообщил председатель профсоюза Одесского морского порта Владимир Зайков.

Портовики недовольны неоправданными сокращениями сотрудников, передачей услуг по охране портов на аутсорсинг частным фирмам и низкими окладами рабочих при высоких зарплатах руководства: в аппарате управления АМПУ зарплаты достигают 260–280 тыс. грн в месяц, а в Черноморском филиале АМПУ есть работники с окладом 3060 грн, заявили активисты.

10 декабря на конференции трудового коллектива порта Черноморск, где присутствовали также и представители Одесского порта, сотрудники выразили недоверие Вецкагансу.

"Что мы будем делать, если не решим вопрос сегодня? Подадим в административный суд! И заставим в административном порядке снять этого проходимца с должности, – заявил председатель Профсоюза работников морского транспорта Сергей Брызгалов. – Пустует государственный контейнерный терминал порта Черноморск, причалы находятся в собственности АМПУ. Но вкладываются 1,5 млрд грн в карантинный мол Одесского порта! Спрашивается, хозяин так поступает? У тебя есть мощности – зарабатывай деньги, перераспределяй грузопотоки! А Южный порт? В Украине нет тоннажа с осадкой больше 16 метров. Но в Южном выкопали 18 метров и хотят копать дальше. Для чего такое дноуглубление, какой флот будет заходить? Это черные схемы отмывания денег!"

Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com

Вецкаганс возглавляет АМПУ с 2017 года. Ранее он занимал должности члена правления, вице-президента АО "Латвийское пароходство", члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии Rigas Centralais Terminals, председателя правления Riga Container Terminal.

Сайт 368.media со ссылкой на свой источник в Министерстве инфраструктуры сообщал, что Вецкаганс будет снят с должности до начала декабря. Издание утверждало, что главу АМПУ контролируют люди, связанные с бизнесменом Ринатом Ахметовым.

Теги: Кабинет Министров, протесты, профсоюзы, митинг, Райвис Вецкаганс, Администрация морских портов Украины
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