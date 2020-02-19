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Правоохранители проводили обыски в Одесском морском порту и Администрации морских портов

По версии правоохранителей, руководство Одесского морского торгового порта, Администрации морских портов и их структурных подразделений сдавало в аренду приближенным к ним коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам, рассказали в Офисе генпрокурора Украины.

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Руководство предприятий может быть причастно к масштабным злоупотреблениям, сообщили в Офисе генпрокурора
Руководство предприятий может быть причастно к масштабным злоупотреблениям, сообщили в Офисе генпрокурора 
Фото: Адміністрація морських портів України/Ukrainian Sea Ports Authority / Facebook

Правоохранители проводили обыски в помещениях Одесского морского торгового порта, Администрации морских портов и их структурных подразделениях. Об этом 19 февраля проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По версии правоохранителей, руководство этих предприятий может быть причастно к масштабным злоупотреблениям, через которые государство ежегодно несло убытки в особо крупных размерах.

"В течение пяти лет должностные лица указанных государственных предприятий, вероятно, сдавали в аренду приближенным к ним коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам. По данным следствия, руководство порта утвердило для бизнесменов расценки, которые в десятки раз были ниже фактических расходов, а арендные ставки не включали надбавки за работу в выходные дни и ночью. Вместе с тем, расходы на обслуживание, топливо и ремонт буксиров Одесский морской торговый порт осуществлял себе в убыток", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что таким образом фирмы-арендаторы оказывали услуги по буксировке, которые ранее предоставляли государственные предприятия, и получали от судовладельцев значительные прибыли, которые должны были поступать в бюджет.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Украина, аренда, обыск, тарифы, Одесский морской торговый порт, уголовное производство, обыски, расходы, Администрация морских портов Украины, Офис генпрокурора
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