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"Получили приказ сверху". "Слідство.Інфо" выяснило, что полиция намерена в ближайшее время закончить дело Шеремета

По данным "Слідства.Інфо", некоторые следователи не считают убедительными доказательства, собранные по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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21 мая стало известно, что следствие больше не считает музыканта Антоненко (на фото) организатором убийства Шеремета
21 мая стало известно, что следствие больше не считает музыканта Антоненко (на фото) организатором убийства Шеремета
Фото: EPA

Национальная полиция Украины в ближайшие дни собирается объявить об окончании расследования по делу об убийстве известного журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает проект "Слідство.Інфо", ссылаясь на источник, знакомый с ходом следствия.

"В эти дни следователи по делу Шеремета работают допоздна. Они получили приказ сверху – завершить расследование", – говорится в сюжете.

При этом источник "Слідства" утверждает, что некоторые следователи не считают доказательства, собранные за последние месяцы, убедительными.

Авторы сюжета отмечают, что в случае завершения расследования материалы будут переданы в прокуратуру, которая должна будет решить, достаточно ли доказательств для передачи дела в суд.

ВИДЕО
Видео: slidstvo info / YouTube

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией".

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В первоначальной редакции подозрения Антоненко говорилось, что он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды предметом внимания общественности... решил создать организационную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета".

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили, убрав из него упоминание об ультранационалистических идеях и величии арийской расы. Кроме того, теперь следователи считают Антоненко не организатором, а простым исполнителем убийства, а Кузьменко, согласно обновленному тексту подозрения, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие. Юрист Леонид Маслов (один из защитников Антоненко) предположил, что 22 мая расследование будет завершено.

Теги: МВД, Украина, убийство, Павел Шеремет, прокуратура, Национальная полиция, Нацполиция, Леонид Маслов, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
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