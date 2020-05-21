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Следствие изменило подозрение в деле Шеремета, "ультранационалистические идеи" и "величие арийской расы" исключили – адвокаты

Не исключено, что 22 мая будет объявлено о завершении следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил адвокат Леонид Маслов. По его словам, трое подозреваемых теперь считаются исполнителями заказа, поступившего от неустановленных лиц. Юрист Виталий Коломиец добавил, что с музыканта Андрея Антоненко сняли подозрение в изготовлении взрывчатки.

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По данным защиты, Антоненко больше не считают организатором убийства Шеремета
По данным защиты, Антоненко больше не считают организатором убийства Шеремета
Фото: ЕРА

Подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь следствие изменило подозрение. Об этом 21 мая написал в Facebook юрист Леонид Маслов, который является одним из защитников Антоненко.

"Мотив. Убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и другой подобный треш. Теперь "неустановленные лица, действуя из неких личных мотивов, решили создать крайне резонансный инцидент с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко. Не за деньги", – рассказал он.

Музыканта Антоненко следователи теперь считают не организатором, а простым исполнителем убийства, а врач Кузьменко, согласно обновленному тексту подозрения, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

"Похоже, что завтра произойдет завершение расследования и раскрытие всех доказательств", – предположил Маслов.

Его коллега Виталий Коломиец, защищающий медсестру Дугарь, уточнил в Facebook: "По новому подозрению Антоненко не изготовлял взрывчатку, это сделали "неустановленные лица". Словом, неустановленные организаторы, неустановленные мотивы, в неустановленное время и место собрали волонтеров и военных. Короче, "охрана, отмена".

https://www.facebook.com/vitaliy.kolomiets/posts/3498730873489646

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией".

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В подозрении Антоненко говорилось, что он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды предметом внимания общественности... решил создать организационную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета".

Теги: Павел Шеремет, следствие, подозрение, Леонид Маслов, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
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