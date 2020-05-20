Зеленский о деле Шеремета: Если подозреваемые окажутся невиновными, будут сделаны кадровые выводы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов нести ответственность, если следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета окажется неправильным и ошибочным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если подозреваемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета окажутся невиновными, то будут сделаны серьезные кадровые выводы. Об этом он заявил во время пресс-конференции 20 мая, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я не снимаю с себя ответственности, моя ответственность самая главная. Мы хотим, чтобы убийц Шеремета нашли и они сели за решетку. И хотя это не моя ответственность, но я хочу, чтобы она моей была. Мне все говорят, что президент не должен влиять на правоохранительные органы, не должен влиять на суд. Я готов нести ответственность, если следствие неправильное, если там были большие ошибки, если, не дай бог, было специально что-то направлено против этих людей (подозреваемых по делу Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко. – "ГОРДОН"). Я готов делать серьезные кадровые выводы и без этого не обойдется там, где я могу влиять", – заявил Зеленский.

Президент также добавил, что готов нести ответственность за те дела, где мог чем-то помочь или увидел несправедливость.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.