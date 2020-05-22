Нападение на военную базу в Техасе: стрелок в соцсетях одобрял террористов – СМИ

Мужчина, который 21 мая открыл стрельбу на авиабазе ВМС в Техасе, одобрял ИГИЛ и "Аль-Каиду" в социальных сетях, сообщает CNN. Нападение совершил 20-летний гражданин США с сирийскими корнями.

Человек, открывший стрельбу на авиабазе военно-морских сил США в Корпус Кристи, мог иметь связи с террористическими организациями. Это был 20-летний мужчина по имени Адам Альсахли, гражданин США с сирийскими корнями, сообщает 22 мая CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Альсахли подъехал к военному аэродрому и выстрелил в грудь сотруднице сил безопасности. Смертельного ранения женщине удалось избежать благодаря бронежилету, отметил телеканал. Затем стрелок направил свое авто в сторону базы, он был застрелен после того как вышел из машины и открыл огонь. На теле убитого и в его машине не обнаружили взрывных устройств.

Источники CNN отметили, что убитый мог быть сторонником салафитско-джихадистской идеологии. Следствие обнаружило учетные записи в социальных сетях, которые, по предварительным данным, могут быть связаны со стрелком. Публикации в этих аккаунтах выражали поддержку ИГИЛ и "Аль-Каиде".

ФБР отметило храбрость и героизм сотрудников базы в Корпус Кристи, которые не допустили въезда террориста на военный объект, сообщил в Twitter офис ФБР в Хьюстоне.

The FBI would like to recognize the bravery and heroism of the NAS personnel who took quick action to prevent the shooter from entering the base and engaged the shooter, potentially saving many innocent lives. (1 of 3) #CorpusNASShooting — FBI Houston (@FBIHouston) May 22, 2020

Утром 21 мая неизвестный открыл огонь возле северного въезда на авиабазу военно-морских сил США, расположенной в штате Техас. Во время нападения пострадала женщина-матрос, медики отпустили ее после обследования.

Это второе нападение на военный объект в США за полгода. В результате стрельбы на базе ВМС США в штате Флорида 6 декабря 2019 года погибли трое военнослужащих, восемь были ранены. Стрелок Мохаммед Альшамрани был пилотом из Саудовской Аравии, который проходил в Штатах трехлетнее обучение в рамках сотрудничества между странами.