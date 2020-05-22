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Нападение на военную базу в Техасе: стрелок в соцсетях одобрял террористов – СМИ

Мужчина, который 21 мая открыл стрельбу на авиабазе ВМС в Техасе, одобрял ИГИЛ и "Аль-Каиду" в социальных сетях, сообщает CNN. Нападение совершил 20-летний гражданин США с сирийскими корнями.

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По предварительной информации, нападение на военный аэродром совершил 20-летний гражданин США с сирийскими корнями
По предварительной информации, нападение на военный аэродром совершил 20-летний гражданин США с сирийскими корнями
Фото: Naval Air Station Corpus Christi / Faceboook

Человек, открывший стрельбу на авиабазе военно-морских сил США в Корпус Кристи, мог иметь связи с террористическими организациями. Это был 20-летний мужчина по имени Адам Альсахли, гражданин США с сирийскими корнями, сообщает 22 мая CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Альсахли подъехал к военному аэродрому и выстрелил в грудь сотруднице сил безопасности. Смертельного ранения женщине удалось избежать благодаря бронежилету, отметил телеканал. Затем стрелок направил свое авто в сторону базы, он был застрелен после того как вышел из машины и открыл огонь. На теле убитого и в его машине не обнаружили взрывных устройств.

Источники CNN отметили, что убитый мог быть сторонником салафитско-джихадистской идеологии. Следствие обнаружило учетные записи в социальных сетях, которые, по предварительным данным, могут быть связаны со стрелком. Публикации в этих аккаунтах выражали поддержку ИГИЛ и "Аль-Каиде".

ФБР отметило храбрость и героизм сотрудников базы в Корпус Кристи, которые не допустили въезда террориста на военный объект, сообщил в Twitter офис ФБР в Хьюстоне.

Утром 21 мая неизвестный открыл огонь возле северного въезда на авиабазу военно-морских сил США, расположенной в штате Техас. Во время нападения пострадала женщина-матрос, медики отпустили ее после обследования.

Это второе нападение на военный объект в США за полгода. В результате стрельбы на базе ВМС США в штате Флорида 6 декабря 2019 года погибли трое военнослужащих, восемь были ранены. Стрелок Мохаммед Альшамрани был пилотом из Саудовской Аравии, который проходил в Штатах трехлетнее обучение в рамках сотрудничества между странами.

Теги: США, стрельба, Техас, ВМС США, авиабаза
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