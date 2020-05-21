Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе ВМС США в Техасе, ранена военнослужащая

Утром 21 мая неизвестный открыл огонь возле северного въезда на авиабазу военно-морских сил США Корпус Кристи в штате Техас, сообщение об этом появилось на странице базы в Facebook.
Территория в районе подразделения была оцеплена, выход с базы запретили.
Спустя некоторое время пресс-служба авиабазы проинформировала, что стрелок нейтрализован.
Издание Stars and Stripes со ссылкой на спикера регионального департамента ВМС написало, что во время стрельбы ранение получила женщина-матрос. Ее госпитализировали, угрозы жизни нет.
Расследованием инцидента занялось ФБР.
Журнал Военно-морского института США USNI News со ссылкой на собственные источники сообщил, что стрелком был "арабский мужчина".
Это второй подобный инцидент за полгода. В результате стрельбы, которая произошла на базе ВМС США в штате Флорида 6 декабря 2019 года, погибли трое американских военнослужащих, восемь были ранены. Стрелок Мохаммед Альшамрани был пилотом из Саудовской Аравии, который проходил в Штатах трехлетнее обучение в рамках сотрудничества между странами.