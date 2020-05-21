Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе ВМС США в Техасе, ранена военнослужащая

По сообщениям с авиабазы Корпус Кристи, человек, открывший огонь возле ворот подразделения, нейтрализован. В СМИ пишут, что стрелял "арабский мужчина".

Утром 21 мая неизвестный открыл огонь возле северного въезда на авиабазу военно-морских сил США Корпус Кристи в штате Техас, сообщение об этом появилось на странице базы в Facebook.

Территория в районе подразделения была оцеплена, выход с базы запретили.

Спустя некоторое время пресс-служба авиабазы проинформировала, что стрелок нейтрализован.

Издание Stars and Stripes со ссылкой на спикера регионального департамента ВМС написало, что во время стрельбы ранение получила женщина-матрос. Ее госпитализировали, угрозы жизни нет.

Расследованием инцидента занялось ФБР.

Журнал Военно-морского института США USNI News со ссылкой на собственные источники сообщил, что стрелком был "арабский мужчина".

Это второй подобный инцидент за полгода. В результате стрельбы, которая произошла на базе ВМС США в штате Флорида 6 декабря 2019 года, погибли трое американских военнослужащих, восемь были ранены. Стрелок Мохаммед Альшамрани был пилотом из Саудовской Аравии, который проходил в Штатах трехлетнее обучение в рамках сотрудничества между странами.