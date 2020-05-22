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В Пакистане разбился пассажирский самолет Pakistan International Airlines

По данным местных СМИ, на борту самолета, который летел из Лахора в Карачи, находилось около 90 пассажиров.

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В Пакистане разбился самолет, который летел из Лахора в Карачи
В Пакистане разбился самолет, который летел из Лахора в Карачи
Фото: EPA (архив)

22 мая потерпел крушение самолет пакистанской авиакомпании Pakistan International Airlines, сообщил телеканал Dunya News

Самолет осуществлял рейс PK8303 Лахор – Карачи. На борту находился 91 пассажир, сообщили источники телеканала. По информации газеты Dawn, пассажиров было 90. Граждане каких стран были на борту, не сообщается. 

Самолет разбился примерно в 4 км от Международного аэропорта Джинна в Карачи при заходе на посадку. 

По предварительной информации, самолет упал в жилом квартале. В результате инцидента повреждены по меньшей мере четыре дома.

В район крушения выдвинулись спасатели и армейские подразделения. Вооруженные силы Пакистана подтвердили в Twitter авиакатастрофу, подробности пообещали сообщить позже.  

О жертвах пока не сообщается. 

По данным сервиса Flightradar24, самолет Airbus A320-214 рейса PK8303 вылетел из Лахора в 13.00 по местному времени (11.00 по Киеву) и должен был приземлиться в Карачи в 14.45.

Самолет Airbus A320 может перевозить около 180 пассажиров, однако их было примерно в два раза меньше, поскольку авиакомпания соблюдала правила социального дистанцирования в условиях пандемии коронавируса, выяснили журналисты Dunya News.

Теги: Пакистан, авиакатастрофа, авиакатастрофа Airbus A320 в Пакистане
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