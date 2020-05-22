В Пакистане разбился пассажирский самолет Pakistan International Airlines

По данным местных СМИ, на борту самолета, который летел из Лахора в Карачи, находилось около 90 пассажиров.

В Пакистане разбился самолет, который летел из Лахора в Карачи Фото: EPA (архив)

22 мая потерпел крушение самолет пакистанской авиакомпании Pakistan International Airlines, сообщил телеканал Dunya News.

Самолет осуществлял рейс PK8303 Лахор – Карачи. На борту находился 91 пассажир, сообщили источники телеканала. По информации газеты Dawn, пассажиров было 90. Граждане каких стран были на борту, не сообщается.

Самолет разбился примерно в 4 км от Международного аэропорта Джинна в Карачи при заходе на посадку.

По предварительной информации, самолет упал в жилом квартале. В результате инцидента повреждены по меньшей мере четыре дома.

В район крушения выдвинулись спасатели и армейские подразделения. Вооруженные силы Пакистана подтвердили в Twitter авиакатастрофу, подробности пообещали сообщить позже.

Update #PIA Incident:

Army Quick Reaction Force & Pakistan Rangers Sindh troops reached incident site for relief and rescue efforts alongside civil administration.

Details to follow. — DG ISPR (@OfficialDGISPR) May 22, 2020

О жертвах пока не сообщается.

По данным сервиса Flightradar24, самолет Airbus A320-214 рейса PK8303 вылетел из Лахора в 13.00 по местному времени (11.00 по Киеву) и должен был приземлиться в Карачи в 14.45.

Самолет Airbus A320 может перевозить около 180 пассажиров, однако их было примерно в два раза меньше, поскольку авиакомпания соблюдала правила социального дистанцирования в условиях пандемии коронавируса, выяснили журналисты Dunya News.