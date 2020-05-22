В Пакистане разбился пассажирский самолет Pakistan International Airlines

22 мая потерпел крушение самолет пакистанской авиакомпании Pakistan International Airlines, сообщил телеканал Dunya News.
Самолет осуществлял рейс PK8303 Лахор – Карачи. На борту находился 91 пассажир, сообщили источники телеканала. По информации газеты Dawn, пассажиров было 90. Граждане каких стран были на борту, не сообщается.
Самолет разбился примерно в 4 км от Международного аэропорта Джинна в Карачи при заходе на посадку.
По предварительной информации, самолет упал в жилом квартале. В результате инцидента повреждены по меньшей мере четыре дома.
В район крушения выдвинулись спасатели и армейские подразделения. Вооруженные силы Пакистана подтвердили в Twitter авиакатастрофу, подробности пообещали сообщить позже.
Update #PIA Incident:— DG ISPR (@OfficialDGISPR) May 22, 2020
Army Quick Reaction Force & Pakistan Rangers Sindh troops reached incident site for relief and rescue efforts alongside civil administration.
Details to follow.
О жертвах пока не сообщается.
По данным сервиса Flightradar24, самолет Airbus A320-214 рейса PK8303 вылетел из Лахора в 13.00 по местному времени (11.00 по Киеву) и должен был приземлиться в Карачи в 14.45.
Самолет Airbus A320 может перевозить около 180 пассажиров, однако их было примерно в два раза меньше, поскольку авиакомпания соблюдала правила социального дистанцирования в условиях пандемии коронавируса, выяснили журналисты Dunya News.