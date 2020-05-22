Сыновья Хашогги заявили, что простили убийц своего отца

Убийцы саудовского журналиста Джамала Хашогги, вероятно, могут избежать смертной казни в Саудовской Аравии, потому что сыновья журналиста выпустили заявление, что прощают их.

Семья журналиста Джамала Хашогги, которого убили осенью 2018 года в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, простила виновных в этом преступлении. Об этом в своем Twitter сообщил сын погибшего Салах Хашогги.

"В эту благословенную ночь священного месяца Рамадана мы вспоминаем, как Бог говорил, что те, кто прощают и встают на путь примирения, получают воздаяние от Аллаха. Поэтому мы, сыновья мученика Джамала Хашогги, прощаем тех, кто убил нашего отца", – говорится в заявлении семьи журналиста.

В соответствии с законодательством смертный приговор в Саудовской Аравии может быть смягчен, если семья жертвы помилует преступника. Произойдет ли это в данном случае, неизвестно, отмечает телеканал Al Jazeera.

Хашогги был убит 2 октября 2018 года после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов о разводе.

59-летний журналист неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности наследного принца Мухаммеда ибн Салмана – министра обороны страны. Он вел собственную колонку в The Washington Post. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей.

Турецкие правоохранители считают, что тело журналиста расчленили и, вероятно, уничтожили в кислоте на территории консульства или в соседней резиденции генерального консула.

19 июня 2019 года специальный докладчик Калламард обнародовала доклад, согласно которому существуют достоверные доказательства связи между убийством журналиста и наследным принцем Мухаммедом.

Последний свою причастность к убийству отрицает.

23 декабря суд в Саудовской Аравии признал восьмерых человек виновными в убийстве Хашогги. Пятерых суд приговорил к смертной казни, еще троих – к тюремному заключению на 24 года. Трое были признаны невиновными.