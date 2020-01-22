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Телефон основателя Amazon взломали с аккаунта саудовского принца, это может быть связано с убийством Хашогги – СМИ

Между главой Amazon Джеффом Безосом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом велась дружеская переписка, в результате которой отправленный американцу вредоносный файл скачал из его смартфона большой объем данных, пишет The Guardian. Факт взлома может привести к повторному расследованию деятельности принца и его окружения в связи с убийством корреспондента The Washington Post Джамала Хашогги.

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На фото Безос с невестой убитого журналиста Хашогги
На фото Безос с невестой убитого журналиста Хашогги
Фото: ЕРА

Телефон основателя Amazon и владельца The Washington Post Джеффа Безоса был взломан в 2018 году после сообщения в WhatsApp, полученного с аккаунта принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Об этом 21 января написало издание The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Зашифрованное сообщение с номера саудовского принца содержало вредоносный файл, который проник в телефон Безоса, говорится в результатах цифрового судебного анализа. Экспертиза показала, что вредоносный видеофайл проник в смартфон владельца The Washington Post и скачал оттуда большой объем данных.

По словам источников издания, Безос и саудовский принц обменивались в WhatsApp дружескими сообщениями, а 1 мая 2018 года бин Салман отправил ему этот вирусный файл.

Какие именно данные были украдены из телефона Безоса, изданию неизвестно.

Эксперты по цифровой криминалистике начали проверять телефон Безоса после публикации в январе прошлого года изданием National Enquirer подробных сведений о его личной жизни.

Факт взлома может привести к повторному расследованию деятельности принца и его окружения в связи с убийством корреспондента The Washington Post Джамала Хашогги, пишет издание. Он был убит спустя несколько месяцев после взлома телефона владельца издания.

В Саудовской Аравии уже опровергли факты, изложенние The Guardian. 

"Недавние сообщения в средствах массовой информации, которые предполагают, что королевство стоит за взломом телефона Джеффа Безоса, абсурдны. Мы призываем провести расследование по этим претензиям, чтобы мы могли выяснить все факты", – говорится в сообщении посольства Саудовской Аравии в США в Twitter.

Хашогги был убит 2 октября 2018 года после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов о разводе.

59-летний журналист неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности наследного принца Мухаммеда ибн Салмана – министра обороны страны. Он вел собственную колонку в The Washington Post. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей.

Турецкие правоохранители считают, что тело журналиста расчленили и, вероятно, уничтожили в кислоте на территории консульства или в соседней резиденции генерального консула.

19 июня 2019 года специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу внесудебных казней Агнес Калламард обнародовала доклад, согласно которому существуют достоверные доказательства связи между убийством журналиста и наследным принцем Мухаммедом.

Последний свою причастность к убийству отрицает.

23 декабря суд в Саудовской Аравии признал восьмерых человек виновными в убийстве Хашогги. Пятерых суд приговорил к смертной казни, еще троих – к тюремному заключению на 24 года. Трое были признаны невиновными.

Теги: хакеры, экспертиза, расследование, Amazon, Джефф Безос, WhatsApp, The Washington Post, Джамал Хашогги
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