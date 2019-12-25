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Евросоюз выступил против смертной казни для обвиняемых в убийстве Хашогги

Смертная казнь – это жестокое и бесчеловечное наказание, его применение недопустимо, заявили в Евросоюзе. В ЕС подчеркнули, что приговор обвиняемым в убийстве саудовского журналиста Джамала Хашогги подлежит обжалованию.

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Хашогги был убит 2 октября 2018 года после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле
Хашогги был убит 2 октября 2018 года после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле
Фото: ЕРА

Евросоюз выступил против смертной казни для убийц саудовского журналиста Джамала Хашогги, заявил спикер Европейской службы по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано, сообщила 24 декабря пресс-служба ведомства.

"Европейский союз однозначно выступает против применения смертной казни всегда и без исключения. Это жестокое и бесчеловечное наказание, которое не может служить сдерживающим фактором и представляет собой недопустимое отрицание человеческого достоинства и неприкосновенности. В конкретном случае убийства господина Хашогги Европейский союз вновь заявляет о необходимости в полной мере обеспечить ответственность и судебное преследование всех лиц, виновных и причастных к его убийству", – сказано в заявлении.

В Евросоюзе добавили, что озвученные в деле об убийстве Хашогги приговоры все еще подлежат обжалованию. Стано подчеркнул, что расследование должно основываться на принципах "прозрачности, уважения судопроизводства и надлежащей правовой процедуры".

Хашогги был убит 2 октября 2018 года после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов о разводе.

59-летний журналист неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности наследного принца Мухаммеда ибн Салмана – министра обороны страны. Он вел собственную колонку в The Washington Post. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей.

Турецкие правоохранители считают, что тело журналиста расчленили и, вероятно, уничтожили в кислоте на территории консульства или в соседней резиденции генерального консула.

19 июня специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу внесудебных казней Агнес Калламард обнародовала доклад, согласно которому существуют достоверные доказательства связи между убийством журналиста и наследным принцем Мухаммедом.

Последний свою причастность к убийству отрицает.

23 декабря суд в Саудовской Аравии признал восьмерых человек виновными в убийстве Хашогги. Пятерых суд приговорил к смертной казни, еще троих – к тюремному заключению на 24 года. Трое были признаны невиновными.

Теги: убийство, Саудовская Аравия, Европейский союз, Евросоюз, Джамал Хашогги
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