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Авиакатастрофа в Пакистане. Погибло не менее 57 человек, двое выжили

По уточненным данным, на борту самолета авиакомпании Pakistan International Airlines, который разбился сегодня в Карачи, находились 91 пассажир и восемь членов экипажа.

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Спасательная операция на месте падения самолета продолжается
Спасательная операция на месте падения самолета продолжается
Фото: EPA

В результате катастрофы самолета Pakistan International Airlines в Пакистане погибло по крайней мере 57 человек, сообщила газета Dawn со ссылкой на информацию властей провинции Синд. 

Пока неясно, все ли погибшие являются пассажирами или членами экипажа потерпевшего крушения самолета Airbus A320-214. Поскольку он упал на жилой район города Карачи, жертвы могут быть и среди местного населения. 

По уточненной информации, на борту находилось 99 человек – 91 пассажир и восемь членов экипажа. Самолет осуществлял рейс PK8303 из Лахора в Карачи и упал в нескольких километрах от аэропорта.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стали технические неисправности. Телеканал Dunya News опубликовал запись последнего разговора пилота. Он сказал диспетчеру, что "потерял двигатель", после чего подал сигнал бедствия.

Спасательная операция на месте падения продолжается.

Известно, что выжило по крайней мере два пассажира рейса PK8303 – президент Bank of Punjab Зафар Масуд и Мухаммад Зубаир. Их состояние стабильное. У Масуда четыре перелома, а Зубаир получил 35% ожогов тела. 

Телеканал Geo TV процитировал заявление Зубаира. Он рассказал, что перед заходом на посадку самолет начало трясти. Затем, по словам мужчины, он потерял сознание, а когда очнулся, везде был дым.

Самолет врезался в землю хвостовой частью, и по предварительным данным, в авиакатастрофе выжили те, кто находился в передних рядах.

Теги: Пакистан, авиакатастрофа, авиакатастрофа Airbus A320 в Пакистане
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