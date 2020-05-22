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События

В Пакистане разбился самолет с пассажирами. Фоторепортаж

Вчера 18.14
22 мая в пакистанском городе Карачи разбился самолет авиакомпании Pakistan International Airlines, на борту которого было, по разным данным, около 100 человек. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стали технические неисправности. По словам министра информации провинции Синд Насира Хуссейна Шаха, минимум два человека выжили. Самолет упал на жилой квартал. Фотографии с места крушения опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Пакистан, самолет, авиакатастрофа, крушение, авиакатастрофа Airbus A320 в Пакистане
 

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Днем 22 мая в Пакистане потерпел крушение самолет авиакомпании Pakistan International Airlines. Airbus A320-214 летел из Лахора в Карачи и упал в нескольких километрах от аэропорта, в жилом квартале Карачи. Точное количество людей, которые находились на борту, пока неизвестно, местные СМИ пишут, что их было более 90. По данным газеты Dawn, в самолете находилось 90 пассажиров и восемь членов экипажа. Министр здравоохранения провинции Синд Азра Печухо сказала, что данные о жертвах пока собираются. Источники телеканала Geo TV сообщили, что в авиакатастрофе могут быть выжившие. По словам губернатора провинции Синд Имрана Исмаила, самолет рухнул в густонаселенном районе, поэтому могли пострадать местные жители. На месте катастрофы собрались толпы людей. Спасатели заявили, что они мешают проводить поисковую операцию. Издание Times of Oman опубликовало в YouTube видео, снятое на месте катастрофы.
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