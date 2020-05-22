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На борту разбившегося в Пакистане самолета было более 90 человек. Пилот перед падением заявил, что "потерял двигатель"

Самолет авиакомпании Pakistan International Airlines потерпел крушение сегодня днем вблизи Карачи. Он рухнул в густонаселенном районе.

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На месте падения собралось много местных жителей, которые, по данным СМИ, мешают проводить спасательную операцию
На месте падения собралось много местных жителей, которые, по данным СМИ, мешают проводить спасательную операцию
Фото: EPA

На борту самолета Pakistan International Airlines (PIA), который днем 22 мая потерпел крушения в Пакистане, находилось более 90 человек.

По данным телеканала Geo TV, в самолете было 85 пассажиров и 12 членов экипажа. Газета Dawn сообщила о 90 пассажирах и восьми членах экипажа. Точного количества официальные власти до сих пор не назвали.

Самолет осуществлял рейс PK8303 Лахор – Карачи. Он упал на жилой квартал в Карачи недалеко от аэропорта. По данным очевидцев, в результате инцидента повреждены по меньшей мере четыре дома. Губернатор провинции Синд Имран Исмаил сказал, что самолет рухнул в густонаселенном районе. Он предположил, что могут быть жертвы среди местных жителей.

Источник Geo TV в Управлении гражданской авиации Пакистана сообщил, что связь с самолетом была потеряна за минуту до того, как он должен был приземлиться. Генеральный директор PIA Аршад Малик рассказал, что пилот сказал диспетчеру о некой технической неисправности и решил не заходить на посадку.

Телеканал Dunya News опубликовал запись последнего разговора пилота. Он сказал диспетчеру, что "потерял двигатель", после чего подал сигнал бедствия.

Местные СМИ пишут, что у спасателей возникли трудности с проведением поисковой операции, поскольку возле места падения самолета собрались толпы людей.

По данным Geo TV, из-под обломков уже извлекли тела 15–20 погибших. Восемь человек, которые получили травмы, были госпитализированы (журналисты не уточнили, речь идет о тех, кто был на борту самолета, или находившихся в районе падения). Известно, что этим рейсом летели банкир, президент Bank of Punjab Зафар Масуд и журналист Ансар Накви.

Посольство Украины в Пакистане проверяет, были ли на борту граждане Украины.

Теги: Пакистан, авиакатастрофа, авиакатастрофа Airbus A320 в Пакистане
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