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Пока нет подтверждений, что на борту упавшего в Пакистане самолета были украинцы – посольство

Украинские дипломаты проверяют, были ли граждане Украины на борту пассажирского самолета Pakistan International Airlines, который разбился сегодня вблизи Карачи, сообщили изданию "ГОРДОН" в посольстве Украины в Исламской Республике Пакистан.

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В украинском посольстве в Пакистане собирают данные об авиакатастрофе
В украинском посольстве в Пакистане собирают данные об авиакатастрофе
Фото: Embassy of Ukraine in the Islamic Republic of Pakistan / Facebook

Украинские дипломаты проверяют, находились ли на борту потерпевшего крушение в Пакистане самолета граждане Украины, сообщил изданию "ГОРДОН" дежурный комендант посольства Украины в Исламской Республике Пакистан.

"Информация о пассажирах упавшего самолета еще проверяется. Насколько известно, пока нет подтверждения, что на борту самолета были граждане Украины", – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что дипломатам нужно время, чтобы проверить информацию. 

Самолет авиакомпании Pakistan International Airlines потерпел крушение днем 22 мая недалеко от Международного аэропорта Джинна при заходе на посадку. 

Самолет осуществлял рейс PK8303 Лахор – Карачи, на его борту, по данным местных СМИ, было около 90 пассажиров. Есть ли жертвы, пока неизвестно. 

Теги: Пакистан, авиакатастрофа, авиакатастрофа Airbus A320 в Пакистане
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