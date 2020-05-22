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ПОЛИТИКА

Умер экс-нардеп Матвиенко

В возрасте 67 лет умер украинский политик Анатолий Матвиенко. О причинах смерти бывшего нардепа пока не сообщается.

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Политику было 67 лет
Политику было 67 лет
Фото: solydarnist.org

Умер украинский политик, народный депутат четырех созывов Анатолий Матвиенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

"Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной", – написал Княжицкий.

https://www.facebook.com/mykolakn/posts/10219213278856989

О причинах смерти Матвиенко нардеп не сообщил.

Матвиенко возглавлял Винницкую облгосадминистрацию при президенте Леониде Кучме. В 2004 году во время президентских выборов руководил Харьковским региональным избирательным штабом Виктора Ющенко.

Был нардепом от блока "Наша Украина" и от партии "Блок Петра Порошенко".

Политику было 67 лет.

Теги: смерть, Николай Княжицкий, Анатолий Матвиенко
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