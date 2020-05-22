Цена газа для населения в мае снижена на 21% по сравнению с апрелем – "Нафтогаз"

В мае стоимость природного газа для населения Украины составит 2,3 грн за 1 м³ без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку, отметили в "Нафтогазі".

В мае стоимость газа для населения Украины будет на 21% ниже, чем в апреле. Об этом 22 мая проинформировали в НАК "Нафтогаз України".

"В мае 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз України" поставляет газ в рамках публичных специальных обязанностей (ПСО), снизилась до 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 21% меньше по сравнению с апрелем 2020 года", – говорится в сообщении.

В "Нафтогазі" отметили, что с начала года цена снизилась на 51%, а по сравнению с маем 2019 года – на 62%.

"Мировой экономический кризис вызвал рекордное падение цен на все виды энергоносителей, в том числе на природный газ. По данным аналитиков НАК "Нафтогаз України", в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет. В Украине на цену дополнительно давит высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где через основательную подготовку к предыдущему отопительному сезону и теплую зиму накопился фактически годовой объем добычи газа государством – 17,5 млрд м³", – объяснили в компании.

В апреле цена газа для населения составляла 2,9 грн за 1 м³.

В марте "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения до 3,4 грн за кубометр, что на 14% меньше по сравнению с февралем.