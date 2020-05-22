Кабмин повторно объявил конкурс на главу Нацслужбы здоровья Украины

Кабинет Министров Украины объявил новый конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Объявление 22 мая разместили на портале вакансий госслужбы.
Среди квалификационных требований к кандидатам:
Кроме того, претенденты на должность должны свободно владеть государственным языком и английским или французским.
Среди должностных обязанностей перечислены осуществление полномочий руководителя государственной службы НСЗУ, реализация государственной политики в сфере госфинансовых гарантий медицинского обслуживания населения и осуществление других полномочий, определенных законом.
Должностной оклад указано в размере 29 400 грн, плюс надбавки за ранг, другие доплаты и премии.
Документы кандидатов принимаются до 25 мая.
Сотрудники Нацслужбы здоровья Украины на своей странице в Facebook призвали провести "честный, открытый и прозрачный конкурс" на должность председателя НСЗУ. Они сообщили, что направили обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому, Офису президента, Кабинету Министров и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.
20 мая министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что отклонил кандидатуры на должность главы Национальной службы здоровья Украины.
На должность в Национальной службе здоровья в январе претендовали три кандидата: и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, заместитель главы НСЗУ Наталья Рябцева и директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.
20 мая Мовчан заявила в Facebook, что Степанов "выполнил все действия, чтобы формально завершить конкурс".
4 декабря 2019 года Кабинет Министров Украины уволил с должности главы Нацслужбы здоровья Олега Петренко и назначил и.о. главы ведомства Мовчан.
Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ "реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".