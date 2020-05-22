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Кабмин повторно объявил конкурс на главу Нацслужбы здоровья Украины

Заявки от кандидатов на должность главы Национальной службы здоровья Украины будут приниматься до 25 мая.

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Должностной оклад главы Нацслужбы здоровья составляет 29 400 гривен
Должностной оклад главы Нацслужбы здоровья составляет 29 400 гривен
Фото: НСЗУ Національна служба здоров'я України / Facebook

Кабинет Министров Украины объявил новый конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Объявление 22 мая разместили на портале вакансий госслужбы.

Среди квалификационных требований к кандидатам:

  • уровень образования не ниже магистра; 
  • общий стаж работы от семи лет;
  • опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения – не менее трех лет.

Кроме того, претенденты на должность должны свободно владеть государственным языком и английским или французским.

Среди должностных обязанностей перечислены осуществление полномочий руководителя государственной службы НСЗУ, реализация государственной политики в сфере госфинансовых гарантий медицинского обслуживания населения и осуществление других полномочий, определенных законом. 

Должностной оклад указано в размере 29 400 грн, плюс надбавки за ранг, другие доплаты и премии.

Документы кандидатов принимаются до 25 мая. 

Сотрудники Нацслужбы здоровья Украины на своей странице в Facebook призвали провести "честный, открытый и прозрачный конкурс" на должность председателя НСЗУ. Они сообщили, что направили обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому, Офису президента, Кабинету Министров и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

https://www.facebook.com/nszu.ukr/posts/861432444335174

20 мая министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что отклонил кандидатуры на должность главы Национальной службы здоровья Украины.

На должность в Национальной службе здоровья в январе претендовали три кандидата: и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, заместитель главы НСЗУ Наталья Рябцева и директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

20 мая Мовчан заявила в Facebook, что Степанов "выполнил все действия, чтобы формально завершить конкурс".

4 декабря 2019 года Кабинет Министров Украины уволил с должности главы Нацслужбы здоровья Олега Петренко и назначил и.о. главы ведомства Мовчан.

Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ "реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".

Теги: Кабинет Министров, медицина, конкурс, госслужба, работа, Максим Степанов, Национальная служба здоровья, Оксана Мовчан, Наталья Рябцева, Кабмин
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