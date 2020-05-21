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Степанов отклонил все кандидатуры на должность главы Национальной службы здоровья

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что глава Национальной службы здоровья будет назначен из-за отсутствия победителя конкурса. И.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан назвала такой вариант непрозрачным.

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Степанов сообщил, что провел собеседование с тремя кандидатами
Степанов сообщил, что провел собеседование с тремя кандидатами
Фото: moz.gov.ua

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил 20 мая, что отклонил кандидатуры на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Об этом проинформировало издание LB.ua.

"На должность главы Национальной службы здоровья Украины был проведен конкурс в январе месяце. Я провел собеседование с тремя людьми, которые победили в этом конкурсе, и подал сегодня протокольное решение об отсутствии победителя конкурса. Также принято сегодня распоряжение о необходимости назначения на вакантную должность главы Национальной службы здоровья Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы", – сказал глава Минздрава.

Издание отмечает, что наибольшее количество баллов на конкурсе на должность в Национальной службе здоровья набрали в январе и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, заместитель главы НСЗУ Наталья Рябцева и директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

20 мая Мовчан заявила в Facebook, что Степанов "выполнил все действия, чтобы формально завершить конкурс".

"Далее закон дает премьер-министру два варианта – провести новый конкурс или назначить временного управляющего, заключив контракт. В первом случае мы имеем демократическую процедуру, которая призвана защитить интересы граждан. Во втором – непрозрачно, необоснованно доверить случайному человеку управление всем медицинским бюджетом страны в период пандемии", – написала и.о. главы НСЗУ.

https://www.facebook.com/oksana.movchan.31/posts/2932833730125603

4 декабря 2019 года Кабинет Министров Украины уволил с должности главы Нацслужбы здоровья Олега Петренко и назначил и.о. главы ведомства Оксану Мовчан.

Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ "реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".

Теги: медицина, конкурс, Максим Степанов, Национальная служба здоровья, Оксана Мовчан, назначение, здравоохранение
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