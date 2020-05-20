Степанов анонсировал реформирование психиатрической службы Украины

Психиатрическая служба Украины будет финансироваться по отдельному механизму, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Психиатрическую службу Украины будут реформировать. Об этом 20 мая на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"По тем расчетам, что мы сейчас делаем и уже заканчиваем делать, чтобы представить всем, психиатрическая служба будет финансироваться по отдельному механизму. Именно такой механизм, который бы позволил, с одной стороны, действительно реформировать психиатрическую службу, реформировать с четкими шагами, четкими критериями (чего мы хотим достичь), с другой стороны – чтобы мы не потеряли", – сказал глава Минздрава.

Степанов подчеркнул, что то, чем занимается его ведомство, направлено "на сохранение медицины и на развитие медицины".

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. С 1 апреля в Украине начали предоставлять 27 пакетов бесплатных медицинских услуг, а больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет Национальная служба здоровья Украины, с которой медицинские учреждения подписывают контракты. Главный принцип реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны были получить те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

С приходом на должность министра в марте Степанов неоднократно критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц. С критикой медицинской реформы выступал и президент Владимир Зеленский. По данным главы государства, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы.

5 мая Степанов анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Чиновник заявил, что она не адаптирована к украинским реалиям, и пообещал, что министерство разработает "справедливые тарифы", по которым будут финансировать отрасль.