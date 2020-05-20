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Степанов анонсировал реформирование психиатрической службы Украины

Психиатрическая служба Украины будет финансироваться по отдельному механизму, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Степанов заявил, что Минздрав занимается сохранением и развитием медицины
Степанов заявил, что Минздрав занимается сохранением и развитием медицины
Фото: moz.gov.ua

Психиатрическую службу Украины будут реформировать. Об этом 20 мая на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"По тем расчетам, что мы сейчас делаем и уже заканчиваем делать, чтобы представить всем, психиатрическая служба будет финансироваться по отдельному механизму. Именно такой механизм, который бы позволил, с одной стороны, действительно реформировать психиатрическую службу, реформировать с четкими шагами, четкими критериями (чего мы хотим достичь), с другой стороны – чтобы мы не потеряли", – сказал глава Минздрава.

Степанов подчеркнул, что то, чем занимается его ведомство, направлено "на сохранение медицины и на развитие медицины".

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. С 1 апреля в Украине начали предоставлять 27 пакетов бесплатных медицинских услуг, а больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет Национальная служба здоровья Украины, с которой медицинские учреждения подписывают контракты. Главный принцип реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны были получить те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

С приходом на должность министра в марте Степанов неоднократно критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц. С критикой медицинской реформы выступал и президент Владимир Зеленский. По данным главы государства, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы. 

5 мая Степанов анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Чиновник заявил, что она не адаптирована к украинским реалиям, и пообещал, что министерство разработает "справедливые тарифы", по которым будут финансировать отрасль.

Теги: Украина, медицина, психиатрия, Минздрав, Максим Степанов, здравоохранение
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